Max Verstappen won zondagochtend (Nederlandse tijd) met overtuiging de Grand Prix van Las Vegas. Hij liet zijn grote concurrent Lando Norris ruim 20 seconden achter zich en daar had de Brit een opvallende verklaring op. Het leidde tot verbaasde gezichten.

Norris startte vanaf pole position. Hij ging agressief de strijd aan, maar remde op het verkeerde moment in bocht één, waardoor Verstappen (die vanaf P2 begon) meteen de leiding kon nemen. Hij bleef de hele race dominant en pakte zo zijn 69e overwinning in de Formule 1. Norris werd tweede en George Russel pakte de derde plek.

Norris wordt na afloop van de race op Amerikaanse televisie gevraagd naar het moment bij de start. "Ik heb Max laten winnen. Ik gunde hem een leuke race", grapte de McLaren-coureur. "Ik wilde gewoon voor een show zorgen."

Hij vervolgt het interview op serieuzere toon en steekt hand in eigen boezem. "Nee, ik remde gewoon te laat. Het was niet mijn beste optreden vandaag, maar als iemand met twintig seconden verschil wint dan is hij gewoon de betere. Het was een leuke race, maar wel moeilijk." Norris had in de laatste ronden ook wat problemen met brandstof, waardoor Verstappen verder uit kon lopen.

Geschrokken reacties

De interviewer wil toch nog even terugkomen op de eerste verklaring van de Brit. "Je hebt gezegd dat je Max hebt laten winnen." Daar gaat Norris duidelijk tegenin. "Nee, ik zei: I f*cked it up." Dat leidt tot geschrokken reacties bij Verstappen, Russel en de presentatoren. "Nou, dat mag je niet zeggen. Sorry mensen", verontschuldigen zij meteen.

Verstappen reageerde positief na zijn overwinning. "Ik kon meer snelheid maken. De wagen werkte goed, veel fijner voor mij", aldus de Nederlander na zijn 69e triomf. De presentator vraagt zich af of de Red Bull-coureur nu alles op dat getal gaat inzetten aan de roulettetafel in de gokstad. Dat blijkt niet het geval. "Maar ik moet op 69 blijven of naar 169 overwinningen gaan", vervolgt de viervoudig wereldkampioen lachend. "Want het is wel een cool getal."