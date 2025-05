Max Verstappen kan zich met behulp van nieuwe regel in bijzonder rijtje scharen bij GP van Monaco

Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats bij de Grand Prix van Monaco. Normaal gesproken was hij dan al volledig kansloos voor de zege, maar door een dit jaar ingevoerde regel mag de regerend wereldkampioen toch hopen. Als het Verstappen lukt om toch nog de race in het prinsendom te winnen dan voegt hij zich in een heel bijzonder rijtje.

Verstappen begon vol goede moed aan het raceweekend na zijn overtuigende zege op het circuit van Imola van vorige week, maar in Monaco bleek dat McLaren en Ferrari de zaken beter op orde hebben dan Red Bull. De wereldkampioen zette dan ook de vijfde tijd neer, maar doordat Lewis Hamilton een straf kreeg voor het hinderen van de Nederlander mag hij vanaf de vierde plek starten.

In Monaco betekent dat in principe dat je niet mee kan gaan doen om de zege, want op het smalle stratencircuit is het met de enorm brede auto's haast onmogelijk om in te halen. In de grand prix van vorig jaar eindigde de volledig top-10 precies zoals ze van start waren gegaan en daarom is er deze keer besloten om daar iets aan te doen. Iedere coureur moet verplicht twee pitstops maken tijdens de race en dat kan voor een hoop chaos gaan zorgen.

Zware opgave Verstappen

Verstappen mag vanaf plek vier dus hopen dat hij met een tactische masterclass van Red Bull alsnog de zege kan binnenhalen en dat zou wel heel bijzonder zijn. Het is namelijk heel lang geleden dat een coureur in Monaco wist te winnen die niet bij de eerste drie startte.

Olivier Panis won in 1996 een knotsgekke GP van Monaco nadat hij vanaf de veertiende plek was gestart en hij is tot op heden nog altijd de enige coureur in de geschiedenis die de race won zonder zich in de top-10 te kwalificeren.. De Fransman profiteerde van de natte omstandigheden waarin een heleboel van zijn collega's hun auto in de prak reden.

19 van de 22 coureurs haalden de finish niet en eentje van hen crashte zelfs al in de opwarmronde. Jos Verstappen koos er ondanks de regen voor om op slicks te starten en dat kwam hem duur te staan, want hij parkeerde zijn auto in de eerst bocht al in de muur.

Vierde keer raak vanaf plek vier?

De laatste keer dat iemand vanaf de vierde startplek wist te winnen is helemaal lang geleden. Dat lukte Jean-Pierre Beltoise in 1972. Eerder slaagden ook Graham Hill (1969) en Denny Hulme (1967).

Verstappen kan zich zondag dus in dat rijtje gaan voegen. Dan moet de Nederlander wel af zien te rekenen met Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) en Oscar Piastri (McLaren). Die drie coureurs nemen zondag de voorste plekken in.