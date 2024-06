Max Verstappen kijkt uit naar succesvolle voortzetting met Sergio Pérez: 'Geweldig nieuws'

Max Verstappen is blij met de contractverlenging van Sergio Pérez, zijn teamgenoot bij Red Bull Racing. De Mexicaan tekende bij tot 2026 bij Red Bull.

"Het is geweldig nieuws", aldus Verstappen. "En ik ben blij dat ik de succesvolle samenwerking die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, kan voortzetten."

Verrassing: Sergio Pérez blijft tegen de verwachtingen in langer ploeggenoot van Max Verstappen Sergio Pérez heeft zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar verlengd. Dat meldt het team dinsdagmiddag zelf. Hij rijdt sinds 2021 voor het team en blijft dat tot en met 2026 doen.

"We hebben vorig jaar records gebroken en het team is erg sterk, dus we kijken ernaar uit om ook de komende twee jaar op dit succes voort te bouwen", liet de wereldkampioen weten via de kanalen van Red Bull.

Verstappen won in 2023 negentien van de 22 grands prix en werd voor de derde keer wereldkampioen. Pérez won twee races. Alleen de Grand Prix van Singapore ging naar Carlos Sainz van Ferrari.

'Moeilijk weekend in Monaco'

WK-leider Verstappen moest tijdens de laatste race, de GP van Monaco, genoegen nemen met de zesde plaats. "Na een moeilijk weekend in Monaco ben ik deze week met het team in de fabriek en in de simulator geweest, ter voorbereiding op de Grand Prix van Canada", zegt de Nederlander.

Formule 1 | GP Canada 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt De Grand Prix van Canada behoort al sinds 1967 tot het Formule 1-kampioenschap. Het circuit in Montréal is vernoemd naar de eerste winnaar van de GP: Gilles Villeneuve. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

De 26-jarige Nederlander noemde het circuit in Montreal "uniek" met veel mogelijkheden om in te halen. "Het is nog belangrijker om de auto goed af te stellen en een balans te vinden tussen de snelheden op rechte stukken en een goede stabiliteit tijdens het remmen."