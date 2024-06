Verrassing: Sergio Pérez blijft tegen de verwachtingen in langer ploeggenoot van Max Verstappen

Sergio Pérez heeft zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar verlengd. Dat meldt het team dinsdagmiddag zelf. Hij rijdt sinds 2021 voor het team en blijft dat tot en met 2026 doen.

Red Bull kondigde al aan dat er nieuws naar buiten zou komen op dinsdagmiddag. Toch was het een verrassing dat Pérez zijn contract verlengde. Hij is namelijk overduidelijk de tweede coureur bij het team waar Max Verstappen ook rijdt. De Nederlander werd de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen in de Formule 1.

De verwachting was dat Pérez toch een keer het schip moest verlaten, door redelijk matige prestaties. Hij doet continu onder voor teamgenoot Verstappen. Zijn contractverlenging is zeker opvallend omdat bijvoorbeeld topcoureur Carlos Sainz komend seizoen gratis op te pikken is. De Spanjaard moet weg bij Ferrari door de komst van Mercedes-coureur én bovenal zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Pérez is verheugd met de verlenging

"Ik ben heel blij dat ik mijn toekomst verder verbind aan dit geweldige team", reageerde Pérez. "Het is een uitdaging als geen ander om voor Red Bull te rijden, zowel op als naast de baan. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik wil dat terugbetalen met goede uitslagen op de baan. We hebben meer kampioenschappen te winnen."

Teambaas Christian Horner benadrukt dat continuïteit en stabiliteit belangrijk zijn voor het team en dat Pérez en Verstappen een sterk duo vormen. "Ze hebben afgelopen seizoen voor de eerste 'een-twee' in het wereldkampioenschap gezorgd voor het team. 'Checo' had een sterkte start van dit seizoen met tweede plaatsen in Bahrein, Saudi-Arabië en Japan. De laatste races waren moeilijk, maar we hebben vertrouwen in hem en kijken vooruit naar de terugkeer van zijn vorm."

Resultaten Sergio Pérez

Pérez won zes keer een Formule 1-race in zijn leven. Dat deed hij voor het eerst in 2020, in de voorlaatste race van het seizoen. Juist de zege in zijn Racing Point in Sakhir leverde hem een plekje bij Red Bull op. Bij dat succesvolle team boekte hij nog vijf zeges.

Hij reed vooral in de schaduw van Verstappen, die sinds 2021 liefst 44 keer won. Mogelijk houdt Red Bull rekening met een vertrek van de Nederlander en houdt het zo in ieder geval één coureur binnenboord. Door de bestuurlijke rommel bij het Formule 1-team wordt Verstappen wel eens in verband gebracht met andere grote teams, zoals Mercedes.

Rommel bij Red Bull

Die chaos begon bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, waar uiteindelijk geen veroordeling uit kwam. Wel werd duidelijk dat er twee kampen binnen het Red Bull-bestuur waren, wat voor het nodige moddergooien zorgde. Jos Verstappen, de vader van Max, trok meermaals aan de bal en eiste dat de rust weer terugkeerde bij Red Bull. Dat lijkt nu redelijk gelukt.

Race in Canada

Komend weekend rijdt het Formule 1-circus in Canada tijdens een nieuw raceweekend. Er wordt regen verwacht op het circuit.

