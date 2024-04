Hierom wil Max Verstappen Fernando Alonso niet als teamgenoot bij Red Bull

Het lijkt Max Verstappen geen goed idee van Red Bull om Fernando Alonso te contracteren. Teambaas Christian Horner zou met de Spanjaard hebben gesproken, maar dat is volgens de Nederlander niet slim vanwege de leeftijd van Alonso.

De huidig coureur van Aston Martin is namelijk al 42 jaar, al zou je dat niet zeggen als je hem bezig ziet op de baan. Hij geldt nog steeds als een van de beste coureurs op de huidige grid en laat menig racer die jonger is achter zich.

Red Bull zou breken met traditie

Maar ondanks die kwaliteiten, ziet Verstappen niks in een komst van Alonso naar Red Bull. De Limburger vroeg wat hij ervan zou vinden als de Spanjaard naar het Oostenrijkse team zou komen. "Het maakt mij niet uit wie er naast me zit. Dat heb ik ook tegen het team gezegd. Ik ga altijd uit van mezelf en in mijn optiek ben ik iedereen de baas. Maar als je het mij vraagt, zou ik het raar vinden om een coureur van 42 te contracteren."

Formule 1 | GP Japan 2024: zet de wekker vroeg om Max Verstappen in actie te zien Het vierde raceweekend van seizoen 2024 start vrijdag 5 april in Japan. Max Verstappen en Red Bull Racing azen op revanche na de mislukte Grand Prix van Australië. Lees hier alles wat je moet weten over het programma en het circuit van de Grand Prix in Suzuka én hoe laat je de wekker moet zetten.

"Red Bull heeft altijd de traditie gehad om zelf jonge coureurs op te leiden", vervolgt de drievoudig wereldkampioen. "Met het tekenen van Sergio Pérez werd al van die trend afgeweken, met een coureur van 42 al helemaal. Ik kan goed door een deur met Fernando, dat is het niet. Maar ik kijk ook naar de toekomst van het team."

Overstap naar Mercedes?

Verstappen ging tegenover de krant ook nog even in op de geruchten dat zijn naam in verband werd gebracht met Mercedes. Dat vond hij niet meer dan logisch. "Hij kan ook niet anders. Ik snap wel dat hij het doet. Je kan niet om me heen."

Toch komt binnenkort zeker geen overstap naar het Duitse team. "Mercedes heeft niet de snelste auto op dit moment. Dat is toch écht de Red Bull."