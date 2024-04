Max Verstappen legt uit waarom Suzuka niet mag verdwijnen: 'Dat maakt het speciaal voor mij'

Als het aan Max Verstappen ligt, moet de organisatie van de Formule 1 met zijn poten van de race in Suzuka afblijven. Het circuit in Japan, favoriet van veel coureurs, dreigt in de toekomst misschien ook te verdwijnen van de kalender om plaats te maken voor een stratenrace in een bruisende stad.

Het is een trend in de Formule 1: oude, traditionele circuits moeten plaatsmaken voor racebanen midden in 'destination cities', steden waar de racefans hun bezoek kunnen combineren met een stedentrip. De laatste drie races die werden toegevoegd waren allemaal stratencircuits, in Jeddah, Saoedi-Arabië, Miami en Las Vegas. Iets waar sommige coureurs geen fan van zijn.

F1-auto niet tot zijn recht op stratencircuit

"Als je het mij vraagt, komt de Formule 1-auto niet tot z’n recht op een stratencircuit", aldus Verstappen volgens het AD. "Daar zijn de auto’s veel te groot, veel te breed en veel te zwaar voor. En qua spektakel... Als je veel safetycars hebt, komt het goed uit of als je een heel lang recht stuk bouwt (zoals in Las Vegas, red.) kan dat interessant zijn, maar over het algemeen vind ik de races vaak saaier op een stratencircuit."

De Nederlander legt uit waarom juist Suzuka zijn favoriet is. "Omdat het zo smal is, kun je bij een klein foutje al in het gras of het grind belanden", beschrijft Max Verstappen. "Als je iets te veel pusht, loop je het risico dat je hard crasht. Dat maakt het speciaal voor mij."

Meest genieten

Ook teamgenoot bij Red Bull Sergio Pérez voelt de magie van Suzuka, ondanks dat hij normaal toch beter presteert op stratencircuits. "Als je een goede balans in de auto hebt, is sector 1 van dit circuit de beste sector in de wereld. Het is dé plek waar je als coureur het meest kunt genieten van het rijden in een F1-auto. (...) Ik blijf vinden dat Suzuka een historische plek is en op de kalender moet blijven."