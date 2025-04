Max Verstappen komt met pijnlijke conclusie na chaotische vrije trainingen in Japan

Max Verstappen kwam tijdens de eerste twee vrije trainingen in Japan niet verder dan achtereenvolgens vijfde en de achtste plaats. De Nederlander merkte achteraf op dat er 'werk aan de winkel' is na de moeilijke races in de vrije trainingen.

Na een moeizaam verlopen tweede vrije training op het circuit van Suzuka moest Max Verstappen concluderen dat er nog werk te doen is voordat zondag de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 wordt verreden. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull slaagde er tussen alle onderbrekingen maar één keer in een tijd neer te zetten. Met de achtste tijd gaf hij meer dan een halve seconde toe op de Australiër Oscar Piastri van McLaren.

'Lastig rijden'

"Het was lastig om hier een goede ronde te rijden. Je hebt hier veel vertrouwen en commitment nodig en dat is er nog niet dus hebben we wat werk te doen", zei de Nederlander op Verstappen.nl. De Australiër Jack Doohan crashte, de Spanjaard Fernando Alonso schoof van de baan en een bermbrand zorgde voor een derde rode vlag.

"Het was geen gemakkelijke dag", vond ook Verstappen, die in de eerste vrije training tot de vijfde tijd was gekomen. "Door de rode vlaggen konden we, net als iedereen natuurlijk, ons programma niet helemaal afwerken. We hebben veel verschillende dingen met de auto geprobeerd."

Lawson

Opvallend was de prestatie van Liam Lawson in de tweede vrije training. De Nieuw-Zeelander kreeg vorige week een enorme domper toen hij werd teruggezet naar het Racing Bulls team. Zijn vervanger Yuki Tsunoda reed tijdens de tweede vrije training de achttiende tijd en Verstappen de achtste tijd. Lawson werd vijfde en was daarmee sneller dan allebei de coureurs uit het team waar de Nieuw-Zeelander zelf net uitgezet was.