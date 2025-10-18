Formule 1-coureur Max Verstappen kan op wat Nederlandse steun rekenen in Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij kreeg er namelijk bezoek van twee enorm populaire Nederlandse Youtubers: Matthy en Robbie van Bankzitters.

Verstappen kan zaterdag al wat extra punten in het wereldkampioenschap verzamelen. Er staat in Austin namelijk een sprintrace op het programma. De Nederlander wist vrijdag pole position te bemachtigen en zou bij winst acht punten kunnen halen in de strijd om de titel.

Voor de sprintrace van start gaat kreeg Verstappen nog bezoek op het circuit. Matthyas het Lam en Robbie van de Graaf van de populaire YouTube-groep Bankzitters reisden af naar de Verenigde Staten om de Red Bull-coureur in actie te zien. Ze mochten hem daar dus zelfs ontmoeten.

Het YouTube-kanaal heeft meer dan een miljoen volgers en het is niet voor het eerst dat ze in aanraking komen met grote namen uit de autosport. Ze namen al eens een video op met Formule 2-coureur Richard Verschoor tijdens een 24 uurs-kartrace.

Kelly Piquet

Verstappen krijgt dus toch nog een steuntje in de rug, ondanks het ontbreken van zijn geliefde Kelly Piquet. Zij is niet naar Austin gekomen om haar vriend te supporten. Het raceweekend trekt wel veel bekijks van andere vriendinnen van coureurs. Zij stelen de show op het circuit.

WK-stand

In de sprintrace op zaterdag (aanvang 19.00 uur, Nederlandse tijd) zijn punten te verdienen voor het kampioenschap, zij het minder dan in de hoofdrace op zondag (aanvang 21.00 uur). McLaren-coureur Oscar Piastri leidt de titelstrijd met 22 punten meer dan teamgenoot Lando Norris, Verstappen heeft 63 punten achterstand.