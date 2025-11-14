De toekomst van Red Bull-coureur Max Verstappen is al het hele seizoen onderwerp van gesprek. Formule 1-teambaas Jonathan Wheatley ziet een samenwerking met de Nederlander op lange termijn ook wel zitten. "k ben in de gelukkige positie dat ik al lang bevriend ben met Max, maar ook met zijn vader Jos en manager Raymond."

Het speelveld in de Formule 1 zal komend jaar flink veranderen. Vanaf 2026 gelden er nieuwe regels. Er worden nieuwe auto’s ontworpen met honderd procent duurzame brandstof én eenvoudigere motoren, waarbij zo’n vijftig procent van het vermogen moet komen uit de elektrische componenten. Audi debuteert in het volgende wereldkampioenschap na de overname van Sauber als team.

De renstal heeft meteen een duidelijk doel voor ogen. Rond 2030 moet het team onder leiding van Mattia Binotto en Jonathan Wheatley meestrijden om de wereldtitel. "Dat is ambitieus", erkent Wheatley in gesprek met De Telegraaf.

'Ja, ik wil...'

Audi debuteert komend jaar met coureur Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Maar het is duidelijk welke rijder ze het liefst in hun wagen zouden laten plaatsnemen. "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto rijdt", zegt Wheatley als hij wordt gevraagd naar de toekomstplannen.

De Brit is sinds 1 april van dit jaar teambaas van het in Audi transformerende Sauber. Maar als voormalig sportief directeur van Red Bull Racing heeft de hij een zeer goede relatie met Verstappen en diens entourage. Als de viervoudig wereldkampioen besluit langer dan 2028 in de Formule 1 te blijven én Audi de ambities waarmaakt, ziet Wheatley mogelijkheden.

Hechte vriendschap

"Wat voor teambaas zou ik zijn, als ik dat niet zou willen?”, vervolgt hij over een samenwerking met Verstappen. "Ik ben in de gelukkige positie dat ik al lang bevriend ben met Max, maar ook met zijn vader Jos en manager Raymond. En zo’n vriendschap ontstaat omdat je altijd eerlijk bent en je het gekweekte vertrouwen nooit beschaamt. Maar ik denk niet dat dat op dit moment genoeg is om Verstappen rechtstreeks te linken aan een Formule 1-zitje bij Audi…”

Wereldkampioenschap 2025

Verstappen hoopt dit jaar nog altijd op het wereldkampioenschap in de Formule 1. Dat belooft een zéér lastige klus te worden, aangezien Lando Norris ruim op hem voor staat. Met nog drie raceweekenden te gaan is het gat 49 punten. Ook Norris' teamgenoot Oscar Piastri staat nog boven Verstappen op de ranglijst.

De Nederlander geniet momenteel van een weekend rust, waarna hij zich opmaakt voor drie races achter elkaar. Eerst in Las Vegas (Verenigde Staten), vervolgens in Qatar en als afsluiter in Abu Dhabi.