Max Verstappen won de seizoensfinale in Abu Dhabi, maar het moment dat iedereen bij Red Bull zal onthouden, kwam ná de finish. De Nederlander richtte zich via de boordradio tot zijn team met een opvallend persoonlijke boodschap, eentje die zichtbaar hard binnenkwam. Vooral bij Gianpiero Lambiase, zijn vaste race-engineer, kwamen de emoties los. De vraag die daarna boven de paddock hing: was dit hun laatste kunststuk samen?

De coureur die jarenlang bekendstond om zijn pure racetalent en nuchterheid, ontpopte zich zondag tot inspirerende leider. Verstappen prees de enorme veerkracht van Red Bull, bedankte de crew bij naam en richtte zich zelfs tot de vertrekkende motorpartner Honda. Het klonk warm, oprecht en totaal anders dan de felle boordradio’s die zijn carrière vaak ook kleurden.

Tranen aan de pitmuur: race-engineer breekt na zwaar seizoen

Aan de pitmuur hield Lambiase het niet droog. De engineer, die al sinds 2016 Verstappens vaste rechterhand is, voelde de woorden rechtstreeks binnenkomen. Volgens De Telegraaf speelde er veel meer mee dan alleen de spanning van de titelstrijd: Lambiase kende een loodzwaar jaar, met privéomstandigheden waardoor hij zelfs enkele Grands Prix's moest missen. Ook ruim een uur na de race was hij nog zichtbaar geroerd, een beeld dat bij Red Bull diep binnenkwam.

De reactie van Lambiase werd uiteindelijk gevangen in één veelzeggende zin. "Man, wat is die jongen gegroeid", zei hij geëmotioneerd. Verstappen legde na afloop uit waarom die woorden zoveel betekenis hadden. "Hij is mijn race-engineer, maar ik zie hem ook als mijn vriend. Het is voor hem een heel zwaar jaar geweest", stelt de Nederlander, waarbij hij bewust geen details deelde. "Ik ben er trots op dat ik met hem mag samenwerken. Hij is een voorbeeld van nooit opgeven."

Onzekerheid over zijn toekomst: blijft Lambiase wel naast Verstappen staan?

Volgens Motorsport.com staat de rol van Lambiase voor 2026 echter nog niet vast. Door zijn privésituatie wordt binnen Red Bull besproken of een minder intensieve functie beter past. Een meer senior rol - mogelijk nog wel op het circuit - behoort daarbij tot de opties, al is er nog geen beslissing genomen. Dit seizoen miste Lambiase al de Grands Prix van Oostenrijk en België, toen nam Simon Rennie zijn taken tijdelijk over.

De emotionele situatie rond Lambiase staat niet op zichzelf. Helmut Marko liet eerder al weten niet zeker te weten of hij in 2026 nog actief is, ondanks een lopend contract. "Het is een complexe situatie", zei de 82-jarige adviseur. "We zullen gesprekken voeren en dan zal ik zien wat ik ga doen." Zijn toekomst maakt deel uit van bredere veranderingen binnen Red Bull, waar het moederbedrijf meer invloed heeft genomen.