Het Formule 1-seizoen nadert haar climax. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen leek lange tijd volledig kansloos voor zijn vijfde titel op rij, maar komt na een paar hoopvolle resultaten weer in de buurt van Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri. In het buitenland wordt de vergelijking al gemaakt met een andere bizarre ontknoping.

Daarvoor moeten we achttien jaar terug in de tijd. In 2007 waren Lewis Hamilton en Fernando Alonso teamgenoten bij McLaren. Hun onderlinge strijd opende de deur voor Kimi Räikkönen. De Finse coureur pakte de wereldtitel, ondanks een achterstand van 17 punten met nog maar twee races te gaan (in een tijdperk waarin een overwinning 10 punten opleverde).

Volop spanning in 2007

Räikkönen won de laatste twee races in China en Brazilië en werd zo wereldkampioen in zijn eerste seizoen bij Ferrari. Hij versloeg Hamilton en Alonso met slechts één punt verschil. Een ongekende prestatie en een van de spannendste ontknopingen uit de Formule 1-geschiedenis.

Bizarre situatie

Achttien jaar later bevindt de Formule 1 zich opnieuw in een bizarre situatie. De twee McLaren-coureurs Norris en Piastri zijn de topfavorieten voor de titel, terwijl een sluwe outsider op de loer ligt. Verstappen staat klaar om elke fout van het Britse team genadeloos af te straffen en zo de wereldtitel te stelen.

Volgens het Bulgaarse Sportal dreigt de geschiedenis zich te herhalen. "Verstappen zou wel eens de lachende derde kunnen zijn. Met nog zes races te gaan, heeft de viervoudig wereldkampioen een achterstand van 63 punten op leider Oscar Piastri. Piastri heeft op zijn beurt een voorsprong van 22 punten op zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris."

Achterstand Verstappen is kleiner

Dat lijkt veel, maar wiskundig gezien is de achterstand van Verstappen kleiner dan die van Räikkönen achttien jaar geleden in dit stadium van het seizoen. In 2007, met nog 24% van het kampioenschap te gaan (4 van de 17 races), had Räikkönen 74 punten tegenover 92 voor Hamilton. Räikkönens puntentotaal was dus 80,4% van dat van Hamilton, die in zijn debuutseizoen streed om de titel.

Nu, met nog 25% van het kampioenschap te gaan (6 van de 24 races), is Verstappens puntentotaal (273) 81,3% van dat van Piastri (336). Deze statistiek, gecombineerd met de recente opmars van de Nederlander en Red Bull, en de toenemende spanning bij McLaren, geeft Verstappens fans alle reden om te geloven in een vijfde opeenvolgende wereldtitel.

Een spectaculaire ontknoping ligt in het verschiet. Begin december weten we of de inhaalrace van Verstappen is geslaagd. Eerst wacht volgende week de GP van de Verenigde Staten. Op het Circuit of the Americas hoopt Verstappen weer wat punten van zijn ooit gigantische achterstand af te snoepen.