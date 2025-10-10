De kritiek van Max Verstappen op Pirelli's nieuwe C6-band heeft effect gehad. De bandenleverancier kondigt aan zijn zachtste slickcompound te gaan aanpassen, nadat de wereldkampioen fel klaagde over het gebrek aan grip en voorspelbaarheid. Volgend seizoen moeten de vernieuwde banden beter aansluiten bij de wensen van de coureurs.

De C6-band werd dit seizoen geïntroduceerd als extra zachte optie voor stratencircuits, maar viel bij Verstappen totaal niet in de smaak. Tijdens het weekend in Bakoe was de Red Bull-coureur onverbiddelijk. "Ze maakten het hele weekend moeilijk", zei Verstappen. "Als deze band al niet werkt in Monaco, Imola of Montreal, dan kun je hem beter gewoon thuislaten."

Pirelli buigt voor kritiek

De boodschap kwam luid en duidelijk aan. Pirelli’s motorsportchef Mario Isola bevestigt dat de C6 dit jaar niet meer wordt gebruikt en dat de band opnieuw wordt ontwikkeld voor 2026. "We hebben geleerd dat het verschil tussen de C5 en C6 te klein is", vertelt Isola aan Motorsport.com. "Volgend jaar willen we dat verschil groter maken, zodat de zachtste band echt iets toevoegt."

Oorspronkelijk wilde Pirelli de C6 ook inzetten in Singapore en Las Vegas, maar dat plan is van tafel. In de hitte van Singapore zou de band te snel slijten, terwijl de kou in Las Vegas juist voor graining zou zorgen. De resterende races van dit seizoen worden daarom gereden met banden tot en met de C5-compound.

Nieuwe versie op komst

Pirelli werkt al aan een verbeterde variant voor volgend seizoen. "De C6 was niet per se langzamer, maar moeilijker te gebruiken. We begrijpen de opmerkingen van Max volledig, ze komen overeen met onze eigen analyses", stelt Isola. De nieuwe banden zullen begin 2026 worden getest, met als doel meer grip en minder onvoorspelbaarheid.

Stoelendans bij Racing Bulls op komst?

Ook bij Red Bulls zusterteam lijkt verandering op til. Volgens drievoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick kan Racing Bulls volgend seizoen met een compleet nieuw rijdersduo aan de start verschijnen. Isack Hadjar lijkt promotie te maken naar het hoofdteam van Red Bull, waar hij de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt.

Daardoor moeten Yuki Tsunoda en Liam Lawson vertrekken bij Racing Bulls. De namen van Formule 2-talenten Arvid Lindblad en Alex Dunne klinken als belangrijkste kanshebbers om hun plekken over te nemen. Beide jonge rijders maken indruk in de opstapklassen en zouden volgens Chadwick passen in het plan van Red Bull, dat 'opnieuw jaagt op de volgende Verstappen”.