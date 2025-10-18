De sprintrace tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten lijkt geweldig uit te pakken voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur begon zaterdag als nummer één voortvarend en zag dat er achter hem een groot drama voltrok voor zijn concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri. Daar profiteerde onze landgenoot optimaal van.

Verstappen had op vrijdag al uitstekende zaken gedaan door pole voor de sprintrace te pakken, ten koste van Norris (tweede) en nummer drie Piastri. De Nederlander hoopte zodoende het gat al voor de race van zondag wat te kunnen verkleinen in de WK-stand. De voorbije weken snoepte de viervoudig wereldkampioen immers al de nodige punten af van de ooit gigantische achterstand. Daardoor komt de lange tijd onmogelijk geachte vijfde titel op rij weer een beetje in zicht.

Drama in eerste bocht

In het bloedhete Austin, waar het dik dertig graden was, ging het in de eerste bocht al fout voor de McLarens. Verstappen was geweldig weg en daarachter ging alles fout. Nico Hülkenberg veroorzaakte een kettingreactie en daar waren Norris en Piastri het slachtoffer van. De twee concurrenten van Verstappen liepen ernstige schade op en ze konden allebei niet verder.

Max Verstappen doet geweldige zaken

Dat betekent dus dat beiden nul punten behaalden in de sprintrace. Daar profiteerde Verstappen optimaal van. Hij won de race en greep de maximale acht punten. Dat ging niet zonder spektakel. Hij kreeg George Russell nog even op zijn dak, maar de Brit deed dat niet secuur genoeg. Beiden gingen van de baan, maar de Nederlander behield zijn positie en stond die niet meer af. In de slotrondes kwam de Safety Car weer de baan op, toen Lance Stroll de auto van Esteban Ocon torpedeerde. Daardoor kwam de zege van Verstappen niet meer in gevaar.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Max Verstappen komt weer dichterbij

En dan wacht er zondag nog een race waar maximaal 25 punten te verdienen zijn. De stand is nu als volgt: Piastri gaat aan de leiding met 336 punten, Norris heeft er 314 en Verstappen volgt als nummer drie met - dankzij de acht punten van vanavond - 281 punten.

Bijna tijd voor de kwalificatie

Later deze zaterdagavond (23.00 uur Nederlandse tijd) vindt de kwalificatie voor de 'echte' race van zondag plaats. Als Verstappen zo doorgaat, kan het een perfect weekend worden voor Red Bull.