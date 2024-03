Formule 1 | GP Japan 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

Het vierde raceweekend van seizoen 2024 start vrijdag 5 april in Japan. Lees hier alles wat je moet weten over het programma en het circuit van de Grand Prix in Suzuka.

De Grand Prix van Japan is dit seizoen de vierde race van het Formule 1 seizoen. Vorig jaar werd de GP in september verreden als zestiende race van 2023. Max Verstappen was de beste. Ondanks een botsing van zijn teamgenoot Sergio Pérez was het een goed weekend voor team Red Bull; het constructeurskampioenschap voor 2023 werd veiliggesteld.

Verstappen wist in de vrije trainingen én de kwalificatie de snelste tijd neer te zetten. Ook in de GP reed hij de snelste ronde, waarvoor hij een extra punt kreeg. Opvallend in de kwalificatie van vorig jaar was dat Lewis Hamilton en George Russel exact dezelfde tijd reden: 1:30.811.

Het Suzuka International Racing Course

De GP van Japan wordt gereden op het Suzuka International Racing Course. Het circuit heeft een lengte van 5,807 kilometer. De GP bestaat uit 53 rondes waardoor de race een totale lengte van 307.471 kilometer heeft. De snelste ronde tijdens een race werd in 2019 gereden door Hamilton. Hij reed een tijd van 1:30.983.

Het Suzuka International Racing Course is ontworpen door de Nederlander Hans Hugenholtz als testcircuit voor Honda. Het is het enige F1-circuit met een 8-vorm wat inhoudt dat het circuit over een ander deel van de baan heen gaat. Daarnaast staat het circuit bekend om de snelle bochtencombinaties en technische veeleisendheid. Het is daarom zeer geliefd bij vrijwel alle coureurs.

Programma GP Japan 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in Suzuka met Nederlandse tijden. Zo weet je precies hoe laat je de wekker moet zetten om Verstappen in actie te zien.