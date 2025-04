Max Verstappen moet in Japan vrezen dat bijzonder record uit de boeken wordt gereden

Max Verstappen heeft al bijna negen jaar een bijzonder record in handen: hij is sinds de Grand Prix van Spanje in 2016 de jongste racewinnaar ooit in de Formule 1. Komend weekend krijgt een van de rookies zijn laatste kans om dat record af te pakken.

Kimi Antonelli is momenteel de jongste coureur in de F1. De Italiaan is nu achttien jaar en zeven maanden oud en kreeg de schier onmogelijke taak om binnen drie races het record op zijn naam te zetten. Komend weekend is de laatste kans bij de Grand Prix van Japan. Antonelli werd vierde (Australië) en achtste (China) in zijn vorige twee races, twee uitstekende resultaten voor een rookie.

De kans is dus ook groot dat het record in handen van Verstappen blijft, die 18 jaar en 228 dagen was toen hij in 2016 de race in Barcelona was. Inmiddels staat de teller op 63 racewins. Alleen Lewis Hamilton (105) en Michael Schumacher (91) wonnen vaker een grand prix.

Hoogzwangere Kelly Piquet ziet bijzondere vergelijking tussen haar vader en Max Verstappen Het is komend weekend tijd voor de Grand Prix van Japan, waar Max Verstappen voor het vierde jaar op rij weet te winnen. Zijn vriendin Kelly Piquet zal hoogstwaarschijnlijk vanuit huis kijken, want zij is hoogzwanger. Ze zag overigens een bijzondere vergelijking voorbijkomen tussen haar vriend en haar vader.

Verstappen in Japan

Eén van de favoriete circuits van Verstappen is toevallig die van Suzuka. De Nederlander van Red Bull Racing was daar de afgelopen drie jaar telkens de snelste. Als hij weer wint, pakt hij het record van meest opeenvolgende wins in Japan. Momenteel deelt hij dat record met Schumacher.

GP Japan F1 | Max Verstappen is de nieuwe koning van Suzuka: dit zijn de tijden Max Verstappen reist voor de derde race van het seizoen af naar Japan, waar hij de afgelopen jaren de absolute koning bleek. In 2022, 2023 en 2024 was hij de snelste op Suzuka. Lukt hem dat dit jaar weer? Zie hier de tijden voor de Grand Prix van Japan. In 2022 pakte Verstappen zelfs de wereldtitel in het Aziatische land.

Maar het wordt een lastigere klus dan de afgelopen jaren, weet Verstappen ook. Zijn Red Bull is niet meer de snelste auto. McLaren leidt nu de dans en ook Ferrari en Mercedes zijn geregeld rapper. Toch kijkt Verstappen hoopvol vooruit. Hij put vertrouwen uit het laatste deel van de race in China én er is ook nog opvallend weer op komst.

Uitstekend nieuws voor worstelende Max Verstappen: het weer kan 'spectaculaire race' opleveren in Japan Max Verstappen kan zich opmaken voor een heel spannende race in Japan. Hoewel hij er de afgelopen drie jaar won, reist hij zeker niet als favoriet af naar Suzuka. Maar het voorspelde weer zou nog wel eens in zijn voordeel kunnen werken.

'Spectaculair' weer

WeerOnline voorspelt namelijk dat het weer op zondag erg wisselend wordt in China. Elk rondje zouden de wolken er anders bij kunnen hangen. Dat zou niet alleen een grote kans op een spectaculaire race geven, het vergroot ook de kans van 'regenmeester' Verstappen in Suzuka.