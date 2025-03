Max Verstappen moet passen in eerste vrije trainingen in Australië: Ferrari maakt grote indruk

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de GP van Australië de vijfde tijd gereden in zijn Red Bull-auto. Lando Norris (McLaren) was in Melbourne de snelste, Carlos Sainz (Williams) eindigde als tweede. Lewis Hamilton, die zijn debuut maakte in een Ferrari, kwam nog niet verder dan plek twaalf.

De Grote Prijs van Australië op circuit Albert Park in Melbourne is de eerste race van het nieuwe jaar in de Formule 1. Verstappen begint als viervoudig wereldkampioen aan een lang seizoen met 24 grands prix op de kalender. De 27-jarige Nederlander voert al meer dan duizend dagen het klassement aan in de Formule 1, gerekend vanaf de Grote Prijs van Spanje in 2022 tot en met de laatste race van vorig seizoen, de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Verstappen begint niet als uitgesproken favoriet aan het eerste raceweekend. Hij heeft zelf al enkele keren geopperd dat Red Bull naar verwachting niet de snelste auto heeft en dat McLaren, met Lando Norris als kopman, vermoedelijk met de beste auto de openingsrace ingaat. Interessant is ook wat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat presteren in zijn eerste jaar bij Ferrari. De Brit reed de afgelopen twaalf jaar bij Mercedes.

De Formule 1 begint dit jaar met vijf nieuwkomers: Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en Isack Hadjar (Racing Bulls).

Vrije training 2

Tijdens de tweede vrije training reed Verstappen naar de zevende tijd. Hamilton verbeterde zijn tijd wel met een goede positie. Waar de Engelsman eerst naar de twaalfde positie reed in zijn nieuwe Ferrari, knalde hij in de tweede vrije training naar plek vijf. Voor Het Italiaanse team was het sowieso een ijzersterke vrije training, aangezien Charles Leclerc de beste tijd van iedereen klokte. Oscar Piastri eindigde als tweede en Lando Norris klokte tijd nummer drie.

Kijkend naar de nieuwkomers kon Liam Lawson nog geen potten breken. In de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de zeventiende plaats. Isaack Hajdar reed wel een uitstekende vrije training. De Fransman van Racing Bulls klokte de zesde tijd, vlak achter zijn idool Hamilton. Yuki Tsunoda maakte ook indruk met een vierde plaats. Sainz was in de eerste vrije training dé grote man, maar in de tweede oefensessie reed hij naar plek elf.