De eerste meters van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn gereden, maar voor Lando Norris voelt alles nog steeds anders dan voorheen. Na het onttronen van Max Verstappen als wereldkampioen vorig jaar wordt de Brit bij elke blik herinnerd aan zijn nieuwe status én dat blijft wennen.

Voor Norris is het rijden als regerend wereldkampioen nog altijd onwerkelijk. Niet zozeer vanwege extra druk, benadrukt hij, maar omdat hij nu met startnummer 1 rijdt. "Het is nog steeds raar om dat te zien", zei de Britse McLaren-coureur tijdens de besloten testdagen in Barcelona. "Op de auto, op mijn overall, op de schermen. Dat blijft een vreemd gevoel."

De wereldkampioen werkte op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste ronden af met de nieuwe McLaren, dat zich voorbereidt op het seizoen onder het ingrijpend gewijzigde 2026-reglement. Met nieuwe aerodynamische regels en een sterk veranderde, meer elektrische aandrijflijn stond de testdag vooral in het teken van leren en data verzamelen. Norris reed 76 ronden in de zwarte testlivery van de MCL40.

Lando Norris maakt einde aan pijnlijke droogte

Volgens Norris brengt startnummer 1 geen extra druk met zich mee. "Die druk is er altijd", stelde hij nuchter. "Het verandert eigenlijk niets aan hoe we werken. We moeten nog steeds alles uit de auto halen en zoveel mogelijk leren." Wel noemt hij het bijzonder voor het team. "Voor de monteurs is het echt gaaf om aan een auto met nummer 1 te sleutelen."

Daarmee treedt Norris in de voetsporen van Verstappen, die het iconische startnummer jarenlang droeg na zijn wereldtitels. Ook grootheden als Michael Schumacher en Sebastian Vettel reden met nummer 1. Voor McLaren is het bovendien een bijzonder moment: het is voor het eerst sinds Jenson Button in 2010 dat startnummer 1 weer op een auto van het team te zien is.

Wereldkampioen Lando Norris

De focus ligt tijdens de testdagen dan ook niet op snelle tijden, maar op het begrijpen van de compleet nieuwe auto. "Vandaag ging het echt om het leren kennen van de auto en checken of alles werkt zoals het hoort", legde Norris uit. "Je loopt het handboek door, kijkt hoe systemen reageren en probeert een eerste beeld te krijgen."

De eerste race met startnummer 1 staat begin maart op het programma in Australië. Tot die tijd richt Norris zich volledig op de voorbereiding. Het beloven spannende weken te worden richting Melbourne, omdat nog niemand precies weet hoe de onderlinge verhoudingen liggen.