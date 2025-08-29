Max Verstappen wil nog niet te veel kwijt over de Formule 1-auto waarin hij volgend wereldkampioenschap zal gaan rijden. Door een nieuw motorreglement kan er in 2026 een hoop veranderen. "Ik houd me liever op de vlakte."

De auto's zullen volgend jaar gemiddeld genomen langzamer door de bochten gaan, maar wel sneller zijn op rechte stukken. Mercedes-baas Toto Wolff voorspelde zelfs een topsnelheid van 400 kilometer per uur, maar Verstappen denkt er het zijne van.

"Misschien dat zijn motor dat haalt, dat weet ik niet, maar ik denk dat de internationale autosportfederatie al heeft uitgelegd dat ze dat niet zal toelaten", zei de viervoudig wereldkampioen op het circuit van Zandvoort, waar hij zich klaarmaakt voor de Dutch Grand Prix.

Afwachten

De coureur van Red Bull heeft al wel in de simulator aan de auto voor 2026 kunnen ruiken, maar een oordeel geven stelt hij uit. "In de simulator kun je de dingen net zo goed maken als je zelf wilt en daar heb je op dit moment nog niet zoveel aan. Ik houd me liever op de vlakte. Het heeft ook geen zin om negatief of positief te zijn, laten we het maar gewoon afwachten."

Voor veel teams ligt de focus al op volgend jaar, waarin de reglementen in de Formule 1 op de schop gaan waardoor de blauwdrukken uit de voorgaande jaren de prullenbak in kunnen. Dat betekent voor Verstappen echter niet dat de resterende races dit jaar niets meer uitmaken: "Ik wil nog steeds de auto beter leren begrijpen en kijken waar ik het stap voor stap kan verbeteren, en op de achtergrond kijk je natuurlijk ook al een beetje naar volgend jaar."

GP van Zandvoort

Verstappen komt vrijdagmiddag voor het eerst sinds zijn vakantie weer in actie op het circuit. Dan staan de eerste vrije trainingen voor de GP van Zandvoort. Zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.