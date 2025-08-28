Max Verstappen meldde zich op de mediadag in Zandvoort met een grote glimlach voor het eerste persmoment van het raceweekend op zijn thuiscircuit. De regerend wereldkampioen heeft zoals hij het zelf noemt een 'heerlijke' zomerstop achter de rug en hij kijkt ernaar uit om weer op het circuit aan de slag te gaan. Opvallend genoeg hield hij zich maar weinig bezig met het racen tijdens de zomerstop.

Waar Verstappen de afgelopen jaren altijd gezien werd als een van de topfavorieten voor de racewinst in Zandvoort moet die verwachting voor dit jaar iets bijgesteld worden. Het hele seizoen worstelt de Nederlander al met zijn Red Bull-bolide en na de zomerstop lijken de McLarens al niet meer bij te benen. Zelf heeft hij een wereldtitel ook al uit zijn hoofd gezet: "Het zou energieverspilling zijn als ik me daar nog druk om zou maken." Ook voor de race in Zandvoort ligt de focus vooral op het verbeteren van de auto en minder op de resultaten.

Focus op 2026

Voor veel teams ligt de focus al op 2026, een jaar waarin de reglementen in de Formule 1 op de schop gaan waardoor de blauwdrukken uit de voorgaande jaren de prullenbak in kunnen. Dat betekent voor Verstappen echter niet dat de resterende races dit jaar niets meer uitmaken: "Ik wil nog steeds de auto beter leren begrijpen en kijken waar ik het stap voor stap kan verbeteren, en op de achtergrond kijk je natuurlijk ook al een beetje naar volgend jaar."

Inhaalactie in golfkarretje

Verstappen is vaak genoeg bezig met racen buiten de baan. Als hij niet op het circuit rijdt dan is het wel in de simulator. Eerder dit jaar kwam het bijzondere nieuws naar buiten dat Verstappen onder de schuilnaam Franz Hermann een autotest deed in Duitsland in zijn vrije tijd. Tijdens de zomerstop was het voor hem deze keer anders: "Ik heb niet geracet, er waren wel wat meetings hier en daar maar verder heb ik vooral genoten van de vakantie." Hetgeen wat het meest in de buurt kwam van het racen tijdens zijn vakantie was het rijden in golfkarretjes. Maar tot spannende inhaalacties op de golfbaan kwam het dan weer niet.

Racende neefjes

De neefjes van Max Verstappen verschenen tijdens de zomerstop wel op het circuit. Victoria Verstappen, de zus van Max, deelde online een reeks met foto's en video's waarin haar zoontjes in een kart rijden. "Ze hebben voor het eerst kennisgemaakt met het karten," zegt Verstappen lachend. Op de vraag of hij het ze aan zou raden om voor een carrière in de autosport te gaan, heeft Verstappen een duidelijk antwoord: "Nee, als het iemand anders is prima, maar als het in de familie is zou ik nee zeggen. Dan moet je je ermee gaan bemoeien en daar heb ik geen zin in. Dus liever niet, doe maar wat anders. Lekker voetballen of tennissen."

Regenrace

Waar Verstappen dus al de verwachtingen over een goed resultaat in zijn thuisrace een beetje tempert, houdt hij wel nog een kleine slag om de arm. Voor het hele raceweekend zijn de weersverwachtingen wisselvallig. De kans is groot dat het zowel op zaterdag tijdens de kwalificatie, als op zondag tijdens de race gaat regenen. "Dat kan wel voor chaos zorgen en dan is de race ineens onvoorspelbaar", aldus Verstappen.

Eerder dit seizoen zorgde regen tijdens de Grand Prix van Spa juist voor een teleurstellende race. Na lang uitstel werd de race uiteindelijk met een rollende start gereden en was er weinig sprake van echt spektakel. Voor Verstappen zorgt het voor een extra uitdaging: "Het is heel lastig in te schatten welke beslissingen er genomen gaan worden, in Spa was het zicht slecht dus dan kon het toch gevaarlijke situaties leiden. Maar het is moeilijk te zeggen of dat hier heel anders gaat zijn."