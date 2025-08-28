De FIA heeft een bijzondere verandering doorgevoerd voor de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen en de andere Formule 1-coureurs hebben te horen gekregen dat er een bepaalde snelheidslimiet is aangepast tijdens de race komend weekend.

In de pitstraat is het gebruikelijk om maximaal 80 kilometer per uur te rijden voor de F1-piloten. De FIA is er héél streng op dat die maximale snelheid wordt gehandhaafd. Bij een overtreding van 0,1 kilometer per uur te hard volgt al een boete van 1000 euro. Om die reden zit er ook cruise control op de auto's, speciaal voor de snelheid in de pitstraat.

Bij de Grand Prix van Nederland was dat echter anders. Omdat de baan (en vooral de pitstraat) in Zandvoort zo smal is, gold er een maximale snelheid van 60 kilometer per uur. Nu geldt ook de Nederlandse straat om banden te wisselen als weg waar de coureurs 80 kilometer per uur mogen rijden. Een soort provinciale weg, eigenlijk.

Inhalen bevorderen

De FIA heeft die regel aangepast om de race op zondag spannender te maken. Inhalen wordt in Zandvoort als lastig beschouwd. Vooral het rechte stuk bij start/finish (en de pitstraat) wordt als plek gezien waar coureurs eventueel kunnen inhalen. De wedstrijdleiding hoopt dat het vooral de middenmootteams aan een tactisch voordeel zou kunnen helpen, schrijft BILD.

Of het echt wat uitmaakt, valt nog te bezien. Vooral regenval - of in ieder geval nat asfalt - zou het aantal inhaalacties flink kunnen verhogen. Bij de regenrace in 2023 waren er liefst 186 overtakes, nog altijd een record in de Formule 1. Ook waren er de meeste inhaalacties in één ronde, namelijk 63.

Grand Prix van Nederland

De GP van Nederland begint zondag om 15.00 uur. Alle vrije trainingen én de kwalificatie worden live uitgezonden op de gratis zender van Viaplay. Hoe laat je precies moet inschakelen bij alle onderdelen, vind je hier. Het is de voorlaatste keer dat de Nederlandse Formule 1-race wordt verreden. Wegens financiële omstandigheden stopt de organisatie er na de editie van 2026 mee.