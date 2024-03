Max Verstappen maakt met privéjet van acht miljoen euro bewogen reis naar Australië

Max Verstappen is dinsdag aangekomen in Melbourne voor de Grand Prix van Australië na een lange vlucht. Tussen Europa en Australië moest hij verschillende stops maken.

Verstappen reist de wereld rond met zijn privévliegtuig, zo is hij geen tijd kwijt met inchecken en boarden. Een nadeel is wel dat hij vaker moet stoppen tijdens lange vluchten om bij te tanken. Voor zijn aankomst op eindbestemming Victoria in Australië moest hij zeven keer stoppen.

De Formule 1-coureur vertrok vanaf het vliegveld in Nice, vlakbij zijn woonplaats Monaco op maandagochtend. Volgens een vluchttracker heeft hij vervolgens zeven stops gemaakt in Saoedi-Arabië, Abu Dhabi, Oman, een eiland zonder naam in de oceaan, Maleisië, Indonesië en Zuid-Australië. Dinsdagochtend landde Verstappen op zijn eindbestemming vlakbij Melbourne

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Unknown pic.twitter.com/EW3TsYrwX4 — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 18, 2024

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Abu Dhabi Emirate, United Arab Emirates 🇦🇪 pic.twitter.com/KWVoj1l6Iu — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 18, 2024

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Mithqub, Muscat Governorate, Oman 🇴🇲 pic.twitter.com/Ds5wsiYYvS — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 18, 2024

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Unknown pic.twitter.com/5TSGqjjjv9 — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 18, 2024

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Riau Islands, Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/jePdht5zho — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 19, 2024

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Selangor, Malaysia 🇲🇾 pic.twitter.com/UwF0GOvYHc — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 18, 2024

Verstappen's jet just touched ground!



🛬Wildwood, City of Hume, Victoria, Australia 🇦🇺 pic.twitter.com/QtrnCIv1zR — Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 19, 2024

In 2023 verdiende Max Verstappen bij Red Bull 42 miljoen euro aan salaris. Naast zijn lucratieve contract en bonussen, heeft hij ook verschillende persoonlijke deals met sponsors en is hij ambassadeur voor EA Sports. De Formule 1-coureur leeft een luxe leven in Monaco, en daarbij kan een eigen privéjet natuurlijk niet ontbreken.

GP Australië

Het derde raceweekend van het seizoen gaat van start op vrijdag 22 maart in Melbourne. De Grand Prix op het Albert Park Circuit werd vorig jaar voor het eerst gewonnen door Verstappen. De GP wordt op zondag 24 maart gereden om 5.00 uur Nederlandse tijd.