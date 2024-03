Toto Wolff baalt van conflicten met Max en Jos Verstappen: 'Duidelijk dat ik fouten heb gemaakt'

Een overgang van Max Verstappen naar Mercedes is dichterbij dan ooit. En dat terwijl teambaas Toto Wolff het in het recente verleden met enige regelmaat aan de stok had met de Nederlandse wereldkampioen en zijn vader Jos.

"Ik denk dat we altijd respect voor elkaar hebben gehad en dat we ook dezelfde vorm van humor hebben", reageert Wolff desgevraagd in een interview met De Telegraaf op zijn conflicten met Jos Verstappen. "Ik denk dat het belangrijkste is dat we allebei niet van bullshit houden."

"Het is jammer dat die momenten van rivaliteit er zijn geweest", aldus de Oostenrijker, die Lewis Hamilton over ziet stappen naar Ferrari en dus op zoek is naar een nieuwe coureur voor volgend seizoen. "Maar misschien hadden zij ook op die manier gehandeld, als ze in mijn positie zouden zitten en ik altijd mijn eigen coureur (Hamilton in dit geval, in 2021, red.) zal verdedigen."

Grand Prix van Abu Dhabi

Wolff doelt uiteraard op de spectaculaire ontknoping van 2021 toen Verstappen in de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi Hamilton aftroefde en wereldkampioen werd. Mercedes weigerde de uitslag te accepteren en nam zelfs een advocaat in de arm. "Als ik op dat hele jaar terugkijk, is het duidelijk dat ik een aantal fouten heb gemaakt. In de manier waarop ik met enkele zaken omging. Dat kan ik niet meer terugdraaien. Maar Max, Jos en ik hebben erover gepraat en alles is uitgesproken."

Verstappen naar Mercedes?

De grote vraag is natuurlijk over Verstappen volgend jaar daadwerkelijk in een Mercedes zal rijden. "Max zit nu in de beste auto en heeft een geweldige deal bij Red Bull", weet Wolff. "Alleen is de hele werkomgeving daar op dit moment misschien niet zoals het moet zijn. Zij zullen te zijner tijd moeten beslissen waar hun prioriteit ligt. Is dat de auto, zijn dat alleen de resultaten, of bepaalde waarden binnen een team die wel of niet gerespecteerd worden, die zij belangrijk vinden? En, ik ken ze vrij goed, ik denk dat Max en Jos erg gehecht zijn aan duidelijke waarden."