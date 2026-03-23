Max Verstappen lijkt voorlopig geen gehoor te krijgen voor zijn kritiek op de nieuwe koers van de Formule 1. Na de eerste races van het seizoen hebben de beleidsbepalers hun eerste oordeel geveld en dat valt niet uit in het voordeel van de Nederlander. Hoewel de viervoudig wereldkampioen zich kritisch uitliet over de recente veranderingen, lijkt de sportleiding vooralsnog vast te houden aan de ingeslagen weg.

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport hebben teams en officials na de eerste races van het seizoen een voorlopige balans opgemaakt van de nieuwe regels. Daarbij klinkt vooral tevredenheid over het spektakel op de baan. "Zowel de actie op de baan als de reacties van fans en publiek hebben de organisatie tevreden gesteld. De verantwoordelijken zien momenteel geen acute problemen", schrijft het medium.

Ook onder fans zijn de meningen verdeeld. Een deel van de kijkers verlangt naar het racen van vroeger en vindt dat sommige duels wat kunstmatig aanvoelen door het strategische gebruik van energie. Tegelijkertijd wordt het grotere aantal gevechten op de baan juist als een pluspunt gezien. Zo maakte het felle duel tussen teamgenoten Lewis Hamilton en Charles Leclerc in China indruk en liet het zien dat er nog altijd op het scherpst van de snede wordt geracet.

Kwalificatie wél op de schop

De Formule 1-leiding wil daarom voorkomen dat er te snel wordt ingegrepen. "Veel experts zijn van mening dat er gedurende het huidige seizoen geen verdere wijzigingen zullen plaatsvinden. Eventuele aanpassiingen zullen op zijn vroegst in de reglementen voor het volgende seizoen worden opgenomen", aldus Auto Motor und Sport.

Wel wordt er op de achtergrond naar één specifiek onderdeel gekeken. Met name tijdens de kwalificatiesessies ervaren coureurs dat ze niet altijd volledig op de limiet kunnen rijden, omdat energiemanagement een grotere rol speelt dan voorheen. "Het doel van de verantwoordelijken is nu om oplossingen te vinden die kwalificatierondes weer volledig op de limiet mogelijk maken, zonder dat strategisch energiemanagement nodig is", schrijft het medium.

Tot die tijd blijft het racen ongewijzigd en moeten coureurs zich aanpassen aan de nieuwe realiteit op de baan. Daarmee lijkt Verstappen voorlopig weinig gehoor te krijgen voor te zijn zorgen, terwijl de sportleiding juist vasthoudt aan stabiliteit in het seizoen. Dat komt op een moment dat de Nederlander sportief al veel problemen kent, zeker na zijn uitvalbeurt in China. Daarmee staat zijn totaal op slechts zes punten en kan hij vooralsnog geen vuist maken tegen de dominante Mercedes.

Blik vooruit op GP Japan na uitstapje GT3

Ook buiten de Formule 1 kreeg Verstappen recent een tik te verwerken. Tijdens een uitstapje naar de Nürburgring leek hij nog een overwinning te boeken in de GT3-klasse, maar die zege werd hem later alsnog ontnomen. Zijn team werd gediskwalificeerd omdat er één set banden te veel was gebruikt, waardoor een veelbelovend weekend alsnog in mineur eindigde.

De blik gaat nu alweer vooruit naar de Grand Prix van Japan, waar Verstappen vroeg in actie komt en zijn seizoen nieuw leven wil inblazen. Met een flinke achterstand in de stand en minder races op de kalender door geschrapte Grands Prix, lijkt de druk op de viervoudig wereldkampioen alleen maar verder toe te nemen.