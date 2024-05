150 miljoen per jaar? 'Mercedes wil Max Verstappen drie keer zoveel laten verdienen als Lewis Hamilton'

Mercedes lijkt erg ver te willen gaan om Max Verstappen de opvolger van Lewis Hamilton te maken. De Duitse renstal in de Formule 1 zou een enorme deal aan het voorbereiden zijn voor de Nederlandse coureur.

The Sun meldt op basis van bronnen in Oostenrijk dat Mercedes bezig is met een gigantisch bod voor Verstappen. Dit zou een salaris van 128 miljoen pond, een kleine 150 miljoen euro, per jaar moeten zijn.

Dat Mercedes ver wil gaan voor Verstappen is duidelijk als je kijkt naar het huidige salaris van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Engelsman krijgt elk jaar zo'n 40 miljoen pond bijgeschreven. Verstappen zou eventueel dus drie keer zoveel kunnen gaan verdienen ten opzichte van zijn rivaal.

Onrust bij Red Bull

Verstappen en zijn entourage zouden zich aan het oriënteren zijn op de markt na het nieuws dat meesterontwerper Adrian Newey heeft besloten om Red Bull te verlaten. Ook zou het kamp-Verstappen sinds het incident rond Christian Horner om zich heen aan het kijken zijn.

Volgens het Engelse medium zullen vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermuelen binnenkort afspreken met de drie eigenaren van het Mercedes team. Dat zijn Toto Wolff, Mercedes-Benz CEO Ola Kallenius en Sir Jim Ratcliffe, eigenaar van Ineos (grote sponsor van de renstal) en aandeelhouder van Manchester United.

Miami

Aankomend weekend komt Verstappen weer in actie. Het raceweekend in Miami staat op het programma. Daarbij hoort opnieuw een sprintrace. Ook kan de Nederlandse wereldkampioen zijn zegereeks in de Verenigde Staten uitbouwen.