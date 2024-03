'Een groot ongeluk': problemen bij Williams door eigen fout, mogelijk maar één coureur bij GP Australië

Williams kon de vrijdag van de Grand Prix van Australië niet slechter beginnen. Teambaas James Vowles zag vanaf de pitmuur dat Alex Albon zijn FW46 in de muur boorde en daarbij flinke schade opliep. Williams heeft geen reservechassis bij, dus moet er een oplossing komen. Vowles denkt erover na om Albon in de auto van collega Logan Sargeant te zetten.

"Het was een vrij groot ongeluk. De motor is beschadigd, de versnellingsbak is in twee stukken gebroken en het chassis heeft wat beschadigingen", vertelde Vowles tegenover Motorsport. Een ramp voor Williams, dat dus geen reservechassis bij zich heeft. "Het gaat er nu om of we deze kunnen repareren of niet. We hebben wat gereedschap meegenomen, maar zelfs met deze spullen weet ik niet of het ons gaat lukken", twijfelde de teambaas.

Williams vergadert nu achter de schermen of Albon het zitje van Sargeant over moet nemen. "Een puntje kan het verschil maken tussen P6 en P10 in het kampioenschap, zo simpel is het", beargumenteerde Vowles. Volgens hem hangt het van bepaalde factoren af. "Ik ga naar de beschikbare opties kijken, ook op het gebied van chassis."

Reservechassis

Williams koos er bewust voor om geen reservechassis mee te nemen naar Melbourne. "We zijn er open en transparant over geweest dat we elke grens die we konden zouden opzoeken. Daarvoor moesten er ook offers gemaakt worden", verklaarde hij. "Een van de offers en de risico's die je neemt, is dat je pas rond de derde race een reservechassis hebt. We zitten daar nét naast. Daarmee gokten we erop dat we in de eerste races geen grote crash hebben. Helaas is dat nu anders."