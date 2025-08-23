Formule 1-coureur Oscar Piastri verwacht dat zijn teamgenoot Lando Norris volgende week in Zandvoort zijn grootste concurrent is. Max Verstappen lijkt niet meer in de buurt te komen van de snelle McLarens. "Een interessante dynamiek."

Dat zegt de Formule 1-coureur van McLaren op de website van de Formule 1. De Australiër won dit jaar al zes grands prix en leidt in het kampioenschap met negen punten voorsprong op Norris, die vijf keer won. Het duo van de Britse renstal heeft regerend wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) al op grote achterstand gezet.

"Dit seizoen is niet te bevatten hoe sterk we zijn. Ik ga de raceweekeinden in met de wetenschap dat ik waarschijnlijk alleen tegen mijn teamgenoot zal vechten voor de winst", aldus de 24-jarige Piastri. "Het is vrij uniek en best wel gaaf dat we dat als team voor elkaar hebben gekregen."

'Hard tegen hard'

Piastri spreekt van een "interessante dynamiek" tussen hem en Norris. "Er is geen enkele spanning tussen ons. Sterker nog, we gaan buiten de baan heel goed met elkaar om. Maar op de baan hebben we allebei de wil om elkaar te verslaan en is het hard tegen hard."

De tweestrijd binnen het team leidt ertoe dat teambaas Andrea Stella de coureurs wel af en toe moet wijzen op de regels: Piastri en Norris zijn vrij om tegen elkaar te racen en krijgen geen teamorders, maar ze mogen elkaar niet van de baan rijden. Het is dit seizoen één keer gebeurd dat Norris uitviel na een aanrijding met Piastri.

De jonge Australiër valt dit seizoen op door zijn kalme houding en lijkt ongevoelig voor de druk. Piastri zegt veel te leren van zijn manager, voormalig Formule 1-coureur Mark Webber. "Er komt veel meer bij kijken als je strijdt om de wereldtitel en dan is het nuttig om advies te krijgen van iemand die als coureur hetzelfde heeft doorgemaakt. Ik heb de eerste seizoenshelft sterk gereden en verwacht hetzelfde na de zomerbreak."

Max Verstappen

Verstappen genoot voor de Grand Prix van Zandvoort van een vakantie met zijn familie. Vanwege de volle F1-kalender probeert de Nederlander elk vrij moment bij zijn vriendin Kelly Piquet en dochter Lily te zijn. Piquet heeft ook nog een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope. De Red Bull-coureur deelde liefdevolle vakantiekiekjes op Instagram.

Aan de spaarzame vrije tijd komt later deze maand weer een eind. Volgend weekend moeten de coureurs weer vol aan de bak in Zandvoort. Tienduizenden Nederlandse fans verzamelen zich dan weer in Zandvoort voor de thuisrace van Verstappen, die sinds 2021 weer terug op de kalender verscheen. Verstappen won de race in 2021, 2022 en 2023. De meest recente editie ging echter naar Lando Norris.