F1-coureur ontvangt hoge gridstraf na fout in vrije training GP van Monaco

Een Formule 1-coureur die het stratencircuit van Monaco zonder fout overleefd, is bijna een zeldzaamheid. Oliver Bearman heeft een hoge gridstraf gekregen van de stewards. Grote kans dat hij zondag als laatste start op de Grand Prix van Monaco.

De 20-jarige coureur van Haas overtrad een regel in de tweede vrije training. Toen er met een rode vlag gezwaaid werd, bleek Bearman Carlos Sainz alsnog ingehaald te hebben. Dit is verboden. Nadat de stewards de videobeelden bekeken, trokken ze snel een conclusie: Bearman ontvangt een gridstraf van liefst tien plekken.

Rode vlag

De rode vlag volgde op een crash van Charles Leclerc. Hij verloor zijn voorvleugel, maar zetten later alsnog de snelste tijd in VT2 neer. De stewards geven uitleg in een statement: "Voorafgaand aan de inhaalactie was de sessie met een rode vlag stilgelegd."

"Het team informeerde de coureur vrij laat, net voordat de inhaalactie plaatsvond. Uit de videobeelden blijkt echter duidelijk dat er een lichtpaneel direct voor de coureur stond en de rode vlag toonde; en ook het dashboard gaf ruim vóór de inhaalactie de rode vlag aan."

'Inhalen verboden'

Het 'negeren' van een rode vlag wordt hard bestraft, omdat het tot gevaarlijke situatie kan leiden. "De reglementen vereisen dat coureurs 'onmiddellijk' hun snelheid verminderen en langzaam terugkeren naar hun respectieve pitboxen. Dezelfde reglementen waarschuwen coureurs ook dat bij een rode vlag 'inhalen verboden is'.

Lance Stroll

Bearman haalde dit kampioenschap nog geen punt en verwacht wordt dat hij geen kwalificatie rijdt die hem van de laatste plaats afhoudt. Hij is de tweede coureur die een gridstaf ontvangt. Tijdens de eerste vrije training zorgde Lance Stroll voor een crash van (opnieuw) Leclerc. Hij ontvangt een gridstraf van slechts één positie.

Max Verstappen

Max Verstappen hoopt dit weekend de achterstand in het kampioenschap met de McLarens te verkleinen. Hij snelde naar de tweede tijd in VT1, maar klokte slechts de tiende tijd in de tweede vrije training. Zaterdag staat de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De Red Bull-coureur won twee keer op het circuit van zijn thuisland.