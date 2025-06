Formule 1-coureur Max Verstappen heeft gereageerd op de excuses van Kimi Antonelli na de aanrijding in de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn Mercedes knalde tegen de Nederlander en beiden vielen uit. Daarna gingen ze kort in gesprek met elkaar.

Max Verstappen was gelaten onder zijn vroege uitval in de GPvan Oostenrijk. De regerend wereldkampioen van Red Bull viel uit na de aanrijding met Antonelli in de eerste ronde. "Ik werd in de derde bocht van achteren aangetikt en toen was het meteen klaar", zei Verstappen bij Viaplay.

Buitenlandse media schrikken van emotionele Max Verstappen in GP van Oostenrijk: 'Denk niet dat hij getroost kan worden' Max Verstappen viel zondag in de eerste ronde uit tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dat zagen ze ook in het buitenland. De Nederlanse Formule-coureur reageerde meteen vanuit emotie, viel Britse media op.

Verstappen startte in Oostenrijk vanaf de zevende plaats, maar in bocht drie ging het al mis. Antonelli verremde zich en knalde vol op het achterwiel van Verstappen. De Italiaan wist zelf direct dat hij fout zat en via de boordradio bood hij zijn excuses aan bij Verstappen.

Excuses

De 27-jarige viervoudig wereldkampioen zei dat hij aanvankelijk niet wist wat er gebeurd was, maar dat na een kort gesprek met de 18-jarige Italiaan alles oké was. "Dit kan gebeuren, niemand doet dat met opzet. Elke rijder heeft dat wel een keer meegemaakt."

Nachtmerrie voor Max Verstappen compleet: wereldtitel uit zicht na sterk optreden McLaren bij GP Oostenrijk Max Verstappen heeft zondag een forse dreun gekregen in de strijd om de wereldtitel. Bij de Grand Prix van Oostenrijk viel de Nederlander al in de eerste ronde uit na een botsing met rookie Kimi Antonelli. McLaren profiteerde maximaal: Lando Norris won, Oscar Piastri werd tweede. Verstappens achterstand in het WK-klassement loopt daarmee verder op, zijn vijfde wereldtitel lijkt voorlopig uit zicht.

Antonelli bevestigde dat hij na de botsing direct met Verstappen sprak. "Ik heb in ieder geval meteen mijn excuses aangeboden, dat zeker."

Wereldtitel

Het is de eerste keer dit seizoen dat de Nederlander de race niet kan afmaken en voor de finish al uitvalt. Na de dominantie race van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is de wereldtitel uit zicht voor Verstappen.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen staat voor zware inhaalrace na pijnlijke uitvalbeurt in Oostenrijk Formule 1-coureur Max Verstappen heeft het momenteel zwaar in de strijd om de wereldtitel. De afgelopen vier jaar was hij telkens de beste, maar momenteel staat hij op de derde plek. In Oostenrijk viel Verstappen zelfs na een ronde uit, waardoor winnaar Lando Norris en Oscar Piastri uitlopen op de Nederlander.

In de stand voor het WK liep Verstappen een grotere achterstand op beide McLaren-coureurs op. Oscar Piastri leidt met 216 punten en Lando Norris, die de GP van Oostenrijk won, heeft er 201. Verstappen bleef staan op 155 punten. "Ik ben daar niet zo veel mee bezig, dat maakt me niet uit", zei Verstappen, die eerder al had aangegeven niet te veel aan het WK te denken.