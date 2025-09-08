Max Verstappen zou een volledig MotoGP-team willen overkopen. De coureur is al sinds jongs af aan fan van de sport en zou zijn interesse willen bekronen met de koop van een volledig team.

Volgens verschillende bronnen, waaronder de Italiaanse tak van Sky, zou de wereldkampioen in de Formule 1 contact hebben gezocht met het Honda-satellietteam LCR in de MotoGP om het team over te kopen. Ook met Trackhouse, de partner van Aprilia, heeft Verstappen hierover gesproken. Raymond Vermeulen, de manager van Max, bevestigde de interesse van Verstappen. Wel nuanceerde hij dat het nog te vroeg is om over een deal te spreken.

'De kans op een snelle deal...'

"Het is geen geheim dat Max geïnteresseerd is in de MotoGP," legde Vermeulen uit. "Max is enorm gepassioneerd door zowel auto- als motorraces. Maar op dit moment is het kopen van een MotoGP-team niet realistisch. Alles moet goed voorbereid zijn, dus de kans op een snelle deal is minimaal."

Wat het komen tot een deal voor de Nederlandse coureur misschien eenvoudiger maakt is dat de MotoGP tegenwoordig dezelfde eigenaar heeft als de Formule 1; het Amerikaanse Liberty Media. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat het Tech3 MotoGP-team is overgenomen door voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner.

Stilte in Italië

In de Italiaanse media was het zondag opvallend stil nadat Verstappen de Grand Prix in Monza achter zijn naam had gezet. De gerenommeerde Italiaanse kranten Gazzetta dello Sport en Corriero dello Sport hadden gehoopt uit te kunnen pakken met een Ferrari-zege op het thuiscircuit, maar die plannen konden al heel vroeg de prullenbakken in.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden een bijrol in de Verstappen-show. Gazzetta en Corriero lieten de Formule 1 dan ook al snel voor wat het was en besteedden liever uitgebreid aandacht aan de prestaties van de Italiaanse volleybalsters op het WK. Zij werden wereldkampioen. Artikelen met koppen als 'Verstappen bedankt McLaren voor blunders' en 'Verstappen domineert' waren op de websites ergens rond plek vier weggestopt.