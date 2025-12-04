Max Verstappen beleeft intense dagen in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Aanwezige media vragen de Nederlander het hemd van het lijf. Ook over de soap met Kimi Antonelli, die na veel haatreacties zijn sociale media even op zwart zette.

Terug naar afgelopen zondag. Verstappen won na een slippertje van McLaren de Grand Prix van Qatar. Waar de Nederlander en bijna alle andere coureurs naar binnen gingen na een vroege safety car, bleven Lando Norris en Oscar Piastri op de baan. Verstappen pakte daarom veel punten terug in de strijd om de wereldtitel.

Dat hadden er meer kunnen zijn, als Antonelli vierde was geëindigd. Maar in de slotronde van de race maakte de jonge Italiaan van Mercedes twee stuurfoutjes, waarop Norris hem voorbij ging. Dus liep Verstappen niet 15, maar slechts 13 punten in op de WK-leider. Red Bull-adviseur Helmut Marko beweerde dat Antonelli de Brit expres voorbij liet. Maar dat bleek achteraf niet het geval.

Verstappen tikt fans op de vingers

Toen was het kwaad al geschied. Veel fans van Verstappen togen naar de sociale media van Antonelli, om van alles naar zijn hoofd te slingeren. Het zorgde ervoor dat de Italiaan zijn Instagram tijdelijk uit de lucht haalde. Red Bull bood al excuses aan en Verstappen reageerde in Abu Dhabi ook op de situatie.

"Het leek alsof hij gewoon aan de kant ging voor Norris, maar op de videobeelden in de herhaling zag je duidelijk dat Kimi twee keer enorm overstuur had", zei Verstappen. "Ik heb ook direct contact gezocht met Kimi. Maar wat er op sociale media loskomt, is een ander probleem. Als Helmut wat zegt, betekent dat toch niet dat je iemand helemaal verrot mag schelden."

Antonelli blij met steun Verstappen

Antonelli blikte ook terug op de rumoerige week. "Het was niet makkelijk om dit over je heen te krijgen. Zeker voor iets dat ik nooit zou doen", vertelde hij. "Ik heb het nu losgelaten. Er was veel steun, dat helpt om het te vergeten."

De Italiaan van Mercedes kreeg bezoek van Verstappen en diens engineer Gianpiero Lambiase. "Max maakte zich al niet druk. Hij had gezien wat er was gebeurd. Hij steunde me vooral, heel mooi. Ik kan niet herhalen wat Max over sociale media zei, want daar zaten een paar vloeken tussen", lachte hij. "Maar het kwam erop neer dat ik me niet druk moest maken om dat soort mensen, omdat ze toch hersenloos zijn. En dat ik me vooral moest richten op mijn werk."

Grand Prix van Abu Dhabi

Dat werk gaat vanaf vrijdag verder, als de Grand Prix van Abu Dhabi écht aftrapt met de vrije trainingen. Toch zullen de ogen op het Yas Marina Circuit vooral gericht zijn op Verstappens, Lando Norris en Oscar Piastri. Zij strijden om de wereldtitel. Norris heeft de beste papieren, met 408 punten. Verstappen (396) en Piastri (392) volgen daar kort achter.