Max Verstappen is in de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van België naar de tweede tijd gereden. Op het circuit van Spa-Francorchamps was de Nederlander ruim te langzaam voor nummer één Oscar Piastri.

De viervoudig wereldkampioen was op de zachte band in zijn snelste ronde 0,404 seconde langzamer dan kampioenschapsleider Oscar Piastri, die in zijn McLaren de beste tijd noteerde op het circuit van Spa-Francorchamps. Lando Norris klokte de derde tijd in zijn McLaren. De Brit gaf 0,504 seconde toe op zijn Australische teamgenoot. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda klokte een teleurstellende achttiende tijd, bijna 2,5 seconde achter Piastri.

Sprintrace

Het was de enige vrije training dit weekeinde, want de dertiende ronde van het kampioenschap bevat een sprintrace op zaterdag. Het betekent dat de coureurs later vrijdag (16:30 uur) een kwalificatie voor de sprint rijden en zaterdag (12:00 uur) beginnen met een korte race over 100 kilometer. De winnaar van de sprintrace pakt 8 punten voor het kampioenschap. De zaterdag wordt afgesloten met een kwalificatie voor de hoofdrace op zondag.

Strijd om kampioenschap

Die kampioenschapspunten kan Verstappen goed gebruiken. Hij staat met 165 punten ruim achter de leider Piastri, die 234 punten heeft. Zijn teamgenoot Norris neemt genoegen met 226 punten. De McLarens overtuigen het hele seizoen in de Formule 1.

Verstappen won in 2021, 2022 en 2023 in België. Vorig jaar moest hij de zege aan Lewis Hamilton laten, omdat de Nederlandse Formule 1-coureur door een gridstraf vanaf de elfde positie moest starten. Verstappen kwalificeerde zich wel als snelste voor de race. Het laat maar zien dat het met zijn snelheid op het circuit wel goed zit. Dit jaar zal het nog een stuk lastiger worden voor Verstappen, die met zijn Red Bull amper nog de snelheden van de topteams kan bijhouden.