Welk resultaat Max Verstappen op de Grand Prix van Hongarije ook rijdt, hij treedt zondag sowieso toe tot een bijzondere groep coureurs. De 27-jarige Red Bull-rijder bereikt een bijzondere mijlpaal. Alleen de stuk oudere Lewis Hamilton lukte dat ook.

De Limburger gaat een lastige GP van Hongarije tegemoet. Hij kwalificeerde zich slechts als achtste op de Hungaroring en moet zich tijdens de race opwerken. Een moeilijke kwestie, want Verstappen is ouderwets niet tevreden over zijn auto.

Bijzonder mijlpaal

Toch zal hij sowieso iets te vieren hebben. Hij rijdt namelijk zijn 200e race voor Red Bull Racing. De Nederlander debuteerde voor het team kort na aanvang van het seizoen 2016. Daarmee wordt hij pas de tweede coureur die de grens van 200 races voor één team overschrijdt, na Lewis Hamilton. De Brit kwam maar liefst 246 keer in actie voor Mercedes, verspreid over 12 seizoenen tussen 2013 en 2024.

Voor Verstappen wordt het zijn 223e Grand Prix-start. Daarmee staat hij momenteel 17e op de ranglijst aller tijden. Koploper is Fernando Alonso, voor wie de Hongaarse race nummer 415 is. Verstappen kan dit seizoen nog een plaatsje stijgen op die lijst. Hij zit namelijk vlak achter Giancarlo Fisichella, die tussen 1996 en 2009 229 keer aan de start verscheen.

Debuut voor ander team

De Nederlandse topcoureur maakte zijn debuut in de Formule 1 voor een ander team: Toro Rosso. Als 17-jarige rookie maakte hij zijn debuut in de raceklasse. In twee seizoen stond hij 23 keer aan de start voor zijn eerste F1-team, waarna hij de overstap maakte naar Red Bull.

De 40-jarige Hamilton rijdt inmiddels voor Ferrari en dus zal Verstappen minimaal nog twee jaar moeten rijden in de auto van Red Bull om het record te verbreken. Hij ligt nog vast tot en met 2028, dus dat is mogelijk. De laatste tijd gaan er veel geruchten over een transfer van Verstappen, maar mocht de Red Bull-wagen in 2026 plots wél weer tot de top behoren, dan lijkt Verstappen gewoon te blijven.