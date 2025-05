Max Verstappen tweede achter oppermachtige Lando Norris bij eerste vrije training Spanje

Max Verstappen reed vrijdag de tweede tijd bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje met 1:14,085. Lando Norris reed de eerste tijd en was ruim drie tienden sneller dan de Nederlandse coureur van Red Bull.

Norris finishte in Monaco afgelopen weekend ook al als eerste. In Spanje reed hij vrijdag bij de eerste vrije training met een tijd van 1:13,718 de snelste rondetijd. Achter Verstappen meldde Lewis Hamilton zich met de derde tijd. Tegen het einde van de eerste vrije training meldde de Nederlandse Red Bull-coureur zich in de garage vlak nadat hij zijn snelste rondetijd neerzette.

Even later kwam hij weer naar buiten op de softs, waarmee hij kortstondig naar de snelste tijd ging. De weersvoorspellingen in Barcelona voor dit weekend zijn goed. Verstappen's teamgenoot Yuki Tsunoda reed de negende tijd, ruim een halve seconde langzamer dan de Nederlander. De baantemperatuur lag vrijdag bij de eerste vrije training rond de vijftig graden.

Problemen bij Fernando Alonso

Met nog vijf minuten te gaan, meldde Fernando Alonso, uitkomend voor Aston Martin, over de boardradio problemen te hebben met de auto en stapte uit. Wat er precies aan de hand was bij de Spanjaard, die dit weekend in zijn eigen land rijdt, is voor alsnog onduidelijk.

Veranderingen

Vanaf dit raceweekend vindt er een kleine verandering plaats. Er wordt strenger getest op flexibele voorvleugels. McLaren maakte daar vorig seizoen al eens gebruik van. Voorafgaand aan het weekend is er veel gezegd en geschreven over de nieuwe voorvleugels. Grote vraag blijft of Max Verstappen en Red Bull daarmee goed van start kunnen gaan.

Grand Prix van Spanje

De F1 Grand Prix van Spanje is de negende race van 2025 en de derde en laatste race van de huidige triple header. Verstappen hoopt dit weekend op verbetering na de 'saaie' Grand Prix van Monaco waarbij hij als vierde eindigde; dezelfde plek als waar hij startte op het smalle stratencircuit.