Groot feest in familie Max Verstappen, zus Victoria 'kan niet wachten'

Het is binnenkort weer feest voor familie Verstappen. Nadat Formule 1-coureur Max met zijn vriendin Kelly Piquet de geboorte van hun dochter Lily vierde, staat er ook in het gezin van zijn zus Victoria een mooie mijlpaal op de kalender.

Victoria en haar vriend Tom Heuts zijn trotse ouders van twee zoons, Luka en Lio, en een dochter, Hailey. De 25-jarige deelt op haar Instagram Story een aantal foto's van de kinderen die genieten van een vakantie.

Dit weekend wordt dochter Hailey extra in het zonnetje gezet. Zij viert dan namelijk haar eerste verjaardag. Reden voor een feestje dus én een cadeau. Dat heeft haar moeder al geregeld, zo is te zien op een foto. "Dit is zo mooi. Ik kan niet wachten", aldus Victoria.

Ze heeft namelijk handgemaakt porseleinen servies laten maken voor haar dochter. Hetzelfde bedrijf maakte eerder ook een beschilderd huisje van porselein voor Penelope, de dochter van Kelly Piquet.

Het cadeau van Victoria Verstappen voor haar dochter.

Piquet kreeg haar eerste dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat. Op 25 april kreeg Penelope een zusje: Lily. Het is het eerste kind van viervoudig wereldkampioen Verstappen.

Trouwen

Na de verjaardag van Hailey kunnen Victoria en haar vriend zich meteen alweer gaan voorbereiden op het volgende feest. Ze zullen namelijk gaan trouwen. Heuts vroeg Verstappen op romantische wijze ten huwelijk, onder de Eiffeltoren in Parijs. "De makkelijkste 'ja' ooit", zei ze over het aanzoek. Vlak daarna vloog het gezin naar Monaco om hun nieuwe nichtje te bewonderen. Wanneer het huwelijk zal plaatsvinden is niet bekend.

Max kon afgelopen weekend ook thuis blijven in Monaco. Daar werd namelijk de GP verreden. De Red Bull-coureur werd vierde en klaagde na afloop over de race. Hopelijk kan hij zich komend weekend herpakken tijdens het raceweekend in Barcelona. Daar won hij zijn allereerste Grand Prix in 2016.