Max Verstappen verdient enorm bedrag, maar Ronaldo en Messi krijgen nog veel meer geld: dit zijn de rijkste sporters

Max Verstappen heeft het financieel uitstekend voor elkaar. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 verdiende de afgelopen twaalf maanden bakken met geld. Nog nooit harkte een Nederlandse sporter zoveel euro's bij elkaar. Al zijn er wereldwijd sporters die nog véél meer geld verdienen.

Dat weet het zakentijdschrift Forbes, dat de grootste verdieners in de sportwereld op een rijtje zette. Onze landgenoot verdiende dit jaar maar liefst 81 miljoen dollar, omgerekend zo'n 74,5 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag in een jaar tijd ooit voor een Nederlandse sporter. Verstappen eindigt op de financiële ranglijst op een zeventiende plaats. Daarmee laat hij onder meer de legendarische golfer Tiger Woods, Manchester City-ster Erling Haaland en F1-rivaal Lewis Hamilton ruim achter zich.

Verstappen stijgt bovendien flink op de ranglijst. Vorig jaar stond hij nog 'maar' op een 22e plaats met het toch ook verdienstelijke bedrag van 59 miljoen euro.

Cristiano Ronaldo de grootverdiener

Op eenzame hoogte staat de Portugees Cristiano Ronaldo. De 39-jarige voetballer verdient een gigantisch bedrag in Saoedi-Arabië dankzij zijn contract bij Al-Nassr. Samen met al zijn verdiensten naast het veld, kreeg hij de afgelopen 12 maanden in totaal 239 miljoen euro op zijn toch al royale bankrekening. Hij laat op deze ranglijst zijn eeuwige rivaal Lionel Messi en andere topsporters ver achter zich. De Argentijn verdiende dit jaar net de helft van Ronaldo's bedrag en staat op een derde plaats.

Bekijk hieronder de tien grootverdieners in de sport

Positie Naam Sport Inkomen (in euro's) 1 Cristiano Ronaldo Voetbal 239 miljoen 2 Jon Rahm Golf 200 miljoen 3 Lionel Messi Voetbal 124 miljoen 4 LeBron James Basketbal 118 miljoen 5 Giannis Antetokounmpo Basketbal 102 miljoen 6 Kylian Mbappé Voetbal 101 miljoen 7 Neymar Voetbal 99 miljoen 8 Karim Benzema Voetbal 98 miljoen 9 Stephen Curry Basketbal 94 miljoen 10 Lamar Jackson American Football 92 miljoen

Saoedi-Arabië levert geld op

Opvallend is dat drie voetballers uit de Saudi Pro League in de top tien staan. Naast Ronaldo voetballen ook Neymar en Karim Benzema in het steenrijke land. Daar verdienen ze dus vooral bakken met geld, zo blijkt uit het onderzoek van Forbes.

Verstappen is invloedrijk

Vorige maand kreeg Verstappen ook al een eervolle vermelding in het tijdschrift TIME, dat elk jaar een lijst opstelt van de meest invloedrijke personen ter wereld. Het tijdschrift schaarde de Nederlander in top honderd, samen met vijf andere sporters: Siya Kolisi (rugbyer), Jenni Hermoso (voetbalster), A'ja Wilson (basketbalster), Sakshi Mali (oud-worstelaar) en Patrick Mahomes (American Football-speler).

Verstappen is pas de derde Formule 1-coureur die in de prestigieuze lijst komt. Eerder waren dat Lewis Hamilton (2020) en Michael Schumacher (2005).