Goed nieuws voor Max Verstappen richting grand prix op Imola, maar: 'Het gaat heel spannend worden'

Lando Norris won de afgelopen grand prix op snelheid van Max Verstappen. Dat de Nederlander op de baan werd geklopt, hadden Formule 1-fans al in jaren niet meer gezien. Is er sprake van een toevalstreffer, of is McLaren een nieuwe titelkandidaat? Oud-F1-coureur Jan Lammers gaat tegen deze site dieper in op die kwestie én bespreekt de nabije toekomst van Verstappen.

Dat Norris eindelijk zijn eerste race wint, verbaast Lammers in ieder geval niks. "McLaren heeft vorig jaar al laten zien enorme stappen vooruit te zetten. Echt heel indrukwekkend. En het feit is dat ze die lijn hebben doorgezet."

Hij beschouwt McLaren dan ook als serieuze concurrent voor Red Bull Racing én Ferrari. "Natuurlijk kan de baan McLaren net even in de kaart spelen", doelt Lammers op het stratencircuit van Miami. "De hoofdreden om rekening te houden met McLaren is, denk ik, hoe zij met de harde band presteren." Norris versloeg Verstappen aan het einde van de race in Miami op de harde band.

Lando Norris stunt in Miami met eerste zege, Max Verstappen kwam snelheid tekort Lando Norris heeft voor het eerst in zijn carrière een Formule 1-race gewonnen. De Engelsman was bij de Grand Prix van Miami te snel voor Max Verstappen. Na een safety car kon de Nederlander de snelheid van Norris niet meer bijbenen.

Nu een voordeel voor Verstappen

Lammers legt uit dat de baan in de Verenigde Staten niet in het voordeel werkte van Verstappen en de Red Bull. En de komende race, in Imola, juist wel. "Red Bull functioneert optimaal wanneer er sprake is van 'veel energie' in de band." Als er op een baan hard moet worden geremd en geaccelereerd, is Red Bull op zijn best. "Als je op een circuit rijdt waar geen grip is, waar je geen 'energie' in de band kan stoppen, heeft Red Bull geen voordeel qua bandendegradatie. Dan komt de concurrentie ineens veel dichterbij."

Goed nieuws voor de Verstappen-fans richting de komende race, de Grand Prix van Emilia-Romagna: "Imola is natuurlijk een traditioneel circuit, waar ook doordeweeks op wordt gereden. De basisgrip zal daar beter zijn, oftewel: daar zal Red Bull meer 'energie' kwijt kunnen."

Max Verstappen looft Red Bull in aanloop naar GP Emilia-Romagna: 'Het team heeft hard gewerkt' Na een weekendje rust verhuist het hele F1-circus inclusief Max Verstappen naar Italië, voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De vorige race eindigde de Nederlander verrassend genoeg als tweede achter Lando Norris, dus was er werk aan de winkel voor het team uit Milton Keynes. En volgens Verstappen hebben ze hard hun best gedaan.

'Max Verstappen wint op Imola'

Hoe die race op Imola er dan uit komt te zien, met de verbeterde McLaren? "Het gaat heel spannend worden. Ik verwacht wel dat Max uiteindelijk weer de bovenliggende partij gaat zijn", doelt Lammers op de race mét die bandendegradatie. "Maar tijdens de kwalificatie kan echt van alles gebeuren. Zomaar twee Ferrari's op één en twee, of een Oscar Piastri (McLaren-coureur, red.) die extra getergd is."

Lammers voorspelt Verstappen op één in de race, voor Leclerc en Norris. "Zoals je ziet, schat ik de volgorde voor de race nog steeds op Red Bull, Ferrari en McLaren." Wel wil hij benadrukken dat er weinig races zo onvoorspelbaar zijn als die in Imola.

Max Verstappen kent druk weekend: Formule 1-race én simrace van 24 uur Max Verstappen gaat een heel druk weekend tegemoet. De Formule 1-coureur reist met Red Bull af naar Imola, voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Maar ondertussen staat er voor de drievoudig wereldkampioen ook nog een 'side quest' op het menu.

De toekomst van Max Verstappen

"Het wordt steeds spannender en Max moet er steeds harder voor werken", zegt Lammers over de rest van het seizoen. "Je ziet nu even dat als-ie op de verkeerde kant slaapt, dat-ie zomaar even de koppositie kwijt raakt. Max kan door zijn X-factor dit spul wel nog steeds de baas, maar Pérez (Red Bull-ploeggenoot Sergio, red.) zit al mooi in het peloton, om het zomaar te zeggen."

Ook dook Lammers nog even in op de toekomst van Verstappen ná dit seizoen. Meerdere teams willen hem in hun auto hebben. "Verstappen zal altijd de keuze maken voor het team en de auto waar hij de meeste kans maakt op overwinningen. Hoe dat team heet, doet er niet toe. Hoeveel of hoe weinig geld hij ervoor krijgt, is niet de prioriteit."