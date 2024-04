Bijzondere prestatie Max Verstappen: Formule 1-ster krijgt zeldzaam plekje in Time Magazine

Max Verstappen heeft een bijzondere uitverkiezing te pakken. De Nederlander is door TIME Magazine verkozen tot een van de 100 meest invloedrijke personen van 2024. De Formule 1-coureur is een van de zes sporters op de lijst.

De hoofdredacteur van de sportredactie van TIME, Sean Gregory, heeft Verstappen gekozen op de lijst. Gregory is uiteraard vol lof over de drievoudig wereldkampioen. Hij vindt dat Verstappen een plek in de lijst verdient vanwege zijn prestaties, maar ook omdat de beleving rondom de sport anders is sinds Verstappen zo veel races wint.

"In het oranje geklede fans stromen naar zijn races om hem aan te moedigen, terwijl anderen, gekleed in outfits van rivaliserende teams als Ferrari en Mercedes, hem uitjouwen op het podium", zo schrijft Gregory. Verstappen won vorig jaar liefst 19 van de 22 races en werd wederom met overmacht kampioen. Dit jaar won hij al drie van de vier Grand Prix-wedstrijden.

Max Verstappen kan in China een van de weinige nog ontbrekende races aan zijn erelijst toevoegen Max Verstappen regeert de laatste jaren met ijzeren hand in de Formule 1. De Nederlandse wereldkampioen won liefst 20 van de laatste 22 races en dus ontbreken er nog maar weinig Grand Prix op de erelijst. Van de huidige races mist Verstappen er nog maar twee, maar een daarvan kan hij dit weekend gaan afstrepen.

Zodoende pronkt Verstappen in het magazine naast wereldberoemde iconen als popster Dua Lipa, acteur Michael J. Fox, ondernemer Mark Cuban en politicus Donald Tusk.

Nog vijf andere sporters

Naast Verstappen staan er nog vijf andere sporters op de lijst. Siya Kolisi (rugbyer), Jenni Hermoso (voetbalster), A'ja Wilson (basketbalster), Sakshi Mali (oud-worstelaar) en Patrick Mahomes (American Football-speler). Verstappen is pas de derde Formule 1-coureur die in de prestigieuze lijst komt. Eerder waren dat Lewis Hamilton (2020) en Michael Schumacher (2005).