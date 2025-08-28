Formule 1-coureur Max Verstappen is terughoudend in zijn uitspraken over de Grand Prix van Zandvoort komende zondag. Hij verwacht veel chaos tijdens zijn thuisrace, maar weet niet wie er met de winst vandoor zal gaan.

Het zal dit jaar erg lastig worden voor de Red Bull-coureur in Zandvoort. De McLarens van WK-leider Oscar Piastri en Lando Norris zijn dit jaar veel sneller.

"Ik hoop dat onze auto hier beter presteert dan in Hongarije", zei Verstappen donderdag. "Het weekend in Hongarije was niet bepaald geweldig voor ons. Hopelijk zitten we er nu dichter bij de top."

De race in de Nederlandse kustplaats is een bijzondere voor de viervoudig wereldkampioen. Het publiek zal volledig achter Verstappen staan. ""Maar ik denk niet dat Zandvoort ons sterkste circuit zal zijn in de rest van het seizoen." Zijn doel voor de rest van het seizoen is om "het maximale eruit te halen" in de laatste tien races en om meer te leren over de problematische RB21.

Chaos

Hij hoopt nog wel geluk te hebben met de omstandigheden in Zandvoort. "Aan de andere kant kan het weer omslaan. Dat zorgt altijd voor een beetje chaos, dus we zullen zien wat er gebeurt." De Nederlander kan normaal gesproken goed omgaan met regenachtige omstandigheden. Zo'n extra voordeeltje heeft hij wel nodig, aangezien de Red Bull zeker niet de snelste auto op de baan is.

De kans op wisselende weersomstandigheden is groot dit weekend. Op de racedag is de buienkans in de ochtend groter dan in de middag. De race start om 15:00 uur en de kans op een bui tijdens of vlak voor de race is volgens Weeronline ongeveer 30%. De kans is dus relatief groot dat de race geheel droog verloopt. Daarbij is het ook behoorlijk zonnig en wordt het maximaal 21 graden. De zuidwestenwind is ook zondag nadrukkelijk aanwezig. In de ochtend en rond het middaguur waait het mogelijk zelfs krachtig. Tijdens de race neemt de wind wat af naar matig of vrij krachtig.

WK-stand

Verstappen (187 punten) staat derde in de WK-stand, op geruime afstand van de McLaren-coureurs. Oscar Piastri (284 punten) gaat de tweede seizoenshelft in als leider van het klassement, gevolgd op negen punten door collega Lando Norris. Mercedes-coureur George Russell zit Verstappen op de hielen, met maar 15 punten achterstand op de Nederlander.