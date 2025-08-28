Hij wordt gezien als een van de grootste namen uit de geschiedenis van de Formule 1: Bernie Ecclestone. In nieuwe uitspraken over Max Verstappen laat de Brit er geen twijfel over bestaan: de Nederlander moet één ding absoluut vermijden.

Verstappen heeft al bevestigd dat hij ook volgend jaar voor Red Bull zal rijden, maar op de langere termijn blijft zijn toekomst onduidelijk. De viervoudig wereldkampioen domineerde de afgelopen jaren, maar in 2025 gaat het minder soepel. Met slechts twee zeges tot nu toe heeft kan hij het prolongeren van zijn wereldtitel vergeten, terwijl McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris de toon zet.

Ecclestone ziet groot gevaar voor Verstappen

En dat maakt de waarschuwing van Ecclestone des te opvallender. De oud-F1-baas ziet voor Verstappen maar één echt gevaar in zijn loopbaan. "Als Max naar Ferrari gaat, is dat het einde van zijn carrière. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Hij kan altijd een goed team in een winnend team veranderen", aldus de 94-jarige bij het Duitse sport.de.

Volgens Ecclestone onderscheidt Verstappen zich van alle andere coureurs door zijn unieke kwaliteit om teams naar een hoger niveau te tillen. "Zijn kracht is dat hij overal kan winnen, maar Ferrari is een ander verhaal", benadrukte de Brit.

Ecclestone hard voor Hamilton, lovend over Piastri

In hetzelfde interview deelde de oud-F1-baas ook een harde boodschap aan Lewis Hamilton uit, die dit jaar naar Ferrari vertrok. "Hij heeft geweldig werk verricht, maar zijn focus is weg. Twintig jaar Formule 1 is lang genoeg. Het is tijd om trots te zijn en met pensioen te gaan", klinkt hij stellig.

Tot slot sprak Ecclestone lovend over Piastri, die dit seizoen Verstappen al het vuur aan de schenen legt. "Hij maakt fouten niet twee keer en geeft niemand de schuld. Hij is de beste coureur na Verstappen. Hij zal wereldkampioen worden," aldus de Formule 1-topman, die zelf ook racete.

Weer zorgt voor onzekerheid in Zandvoort

Voorlopig ligt de focus van Verstappen echter volledig op zijn thuisrace in Zandvoort. Daar dreigt het weer komend weekend een grote rol te gaan spelen, met stevige buien en harde wind die het programma kunnen verstoren. Zelfs de eerste vrije training vrijdagmiddag kan worden uitgesteld.

Voor de viervoudig wereldkampioen wordt het hoe dan ook een bijzonder weekend. Het is namelijk de één-na-laatste keer dat de GP van Nederland op de kalender staat. Verstappen wil de Oranjefans in de duinen daarom hoe dan ook trakteren op spektakel en het liefst op een overwinning, voordat de Formule 1 in 2027 weer zonder Zandvoort verdergaat.