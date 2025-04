Max Verstappen volkomen afgetroefd door McLarens in derde vrije training GP Saoedi-Arabië

Max Verstappen heeft tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Saudi-Arabië naar de vierde tijd gereden. De Nederlandse coureur laat zien dat er altijd rekening met hem gehouden moet worden. De snelste coureur was duidelijk: Lando Norris.

Dat Verstappen op het lastige circuit van Jeddah Corniche Circuit goed uit te voeten komt, is duidelijk. De jonge coureur won twee van de vier races van de relatief nieuwe Grand Prix. De McLarens waren opnieuw de snelste tijdens de vrije trainingen. Piastri liet zien in topvorm te zijn.

Megadeal in de maak? 'Aston Martin hoopt Max Verstappen te paaien met geld uit Saoedi-Arabië' In Engeland noemen ze het al 'the deal of the century', maar zo ver is het natuurlijk nog lang niet. Aston Martin hoopt Max Verstappen te strikken en is bereid om erg ver te gaan voor de Nederlander. Daarbij zou geld uit Saoedi-Arabië een flink handje kunnen helpen.

Lando Norris

De oranje bolides van McLaren troefden de concurrentie volledig af. Waar Pierre Gasly in de eerste vrije training nog verrassend de snelste was, pakten Piastri en Lando Norris de topposities bij het laatste trainingsmoment. In de tweede vrije training was Norris ook al de snelste.

Het lukte Verstappen en Yuki Tsunoda niet om de directe aansluiten met Team McLaren te vinden. Verstappen finishte op bijna een seconde achterstand van Norris en Piastri. Zijn Japanse teamgenoot heeft zoals verwacht de auto nóg minder onder controle. Hij eindigde op meer dan een seconde achterstand op plek negen. George Russell, Charles Leclerc en Alexander Albon reden naar de derde, vierde en vijfde tijd. Lewis Hamilton klokte slechts de twaalfde tijd.

Collega-coureur spreekt over 'extreme situatie' Max Verstappen: 'Eén klein foutje en alles is weg' Max Verstappen hoopt op het circuit van Saoedi-Arabië boven verwachting te presteren. De Nederlandse coureur worstelt met de Formule 1-wagen van Red Bull Racing, waardoor hij al zijn talent moet gebruiken om resultaat te boeken. Collega-coureur Fernando Alonso heeft met Verstappen te doen.

Uitslag derde vrije training GP Saoedi-Arabië

1. Lando Norris

2. Oscar Piastri

3. George Russell

4. Max Verstappen

5. Charles Leclerc

6. Alexander Albon

7. Carlos Sainz

8. Pierre Gasly

9. Yuki Tsunoda

10. Kimi Antonelli

Grand Prix van Saoedi-Arabië

De GP van Saoedi-Arabië is een relatief nieuwe race op de Formule 1-kalender. De race in Saoedi-Arabië staat sinds 2021 op het programma en Verstappen won de helft van de edities. De Nederlander won in 2022 en 2024, terwijl Lewis Hamilton en Sergio Pérez in de overige jaren de winst pakten.

De kwalificaties worden zaterdagavond gereden tussen 19.00 en 20.00 uur. De race start zondagavond ook om 19.00 uur Nederlandse tijd.