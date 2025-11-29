"Het is voor de mensen naast mij vervelend dat ik als derde start." Dat waren de woorden van Max Verstappen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. Hij wordt zondag omringd door Oscar Piastri, Lando Norris en George Russell.

Verstappen kwalificeerde zich als derde en leek meer op zijn gemak in zijn RB21 te zitten dan tijdens de sprintrace en -kwalificatie. Volgens hem was de auto "wel iets beter". "Maar je zit nog steeds een beetje vast met dat onderstuur. Nog steeds met dat stuiterprobleem. Maar het is wat het is, er zat gewoon niet meer in vandaag", verklaarde hij na afloop.

Verstappen kon de eerste sector aardig mee met Piastri en Norris, maar legde het daarna af. Dat kwam door te veel onderstuur, dacht hij. "Dat nekt mij de hele tijd. Onderstuur is gewoon traag over het algemeen, en die McLarens hebben dat niet. Dat zou ik ook heel graag hebben. Want dan haal je er natuurlijk nog veel meer uit."

Waarschuwing aan Norris en Russell

Verstappen kreeg de vraag of het vervelend is om vanaf de derde positie te starten. Dat betekent buitenkant bocht 1 en binnenkant bocht 2. "Dat is het meer voor de mensen naast mij", verwees hij naar Lando Norris schuin voor hem en George Russel direct naast hem. "Ik heb niets te verliezen, ik ga er gewoon voor. Ik maak me er niet zo druk om, om eerlijk te zijn", vertelde Verstappen bij Viaplay.

Om wat de concurrentie allemaal denkt en zegt maakt hij zich ook geen zorgen. "We gaan het zien morgen. Ik ben daar nooit zo mee bezig. Met hun niet, met de start niet. Ik vogel dat gewoon uit als ik in de auto zit."

Strijd om wereldtitel

Zondag gaat de strijd om het wereldkampioenschap verder. WK-leider Norris begint achter teamgenoot Piastri, die zaterdag ook de sprintrace won. Daardoor liep hij in op de Brit. Norris heeft nog 22 punten voorsprong op Piastri. Het gat met Verstappen is 25 punten.