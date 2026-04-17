Red Bull is achter de schermen druk bezig om nog wat van het seizoen te maken. De eerste drie grands prix stelde het team van Max Verstappen teleur. Ook werd onlangs het vertrekt van Gianpiero Lambiase, de race-engineer van de Nederlander, aangekondigd. Maar Verstappen krijgt met nog wat verandering te maken.

De Formule 1-renstal Red Bull heeft met het aanstellen van Ben Waterhouse als Chief Performance and Design Engineer wijzigingen doorgevoerd in de leiding van het team van coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar. Waterhouse was al 'head performance engineering', maar krijgt nu een uitgebreidere rol in de leiding, waarin hij rechtstreeks rapporteert aan technisch directeur Pierre Waché.

Andrea Landi treedt per 1 juli aan als 'Head of Performance' onder Waterhouse. De Italiaan moet na eerdere functies bij Ferrari en Racing Bulls de capaciteiten van het team om beter te presteren vergroten.

Matige start Red Bull

Met de verandering hoopt het team de integratie tussen de verschillende onderdelen te versterken en het proces van innovatie te versnellen, meldt de renstal. Red Bull is het seizoen in de Formule 1, waarin nieuwe reglementen over de motoren zijn doorgevoerd, matig begonnen. Verstappen haalde pas 12 WK-punten in drie races en Hadjar 4.

Eerdere leegloop

Red Bull bevestigde een week eerder dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase het team in 2028 aan het einde van zijn contract verlaat en daarmee de volgende belangrijke persoon is die vertrekt bij het F1-team. Eerder gingen hoofdingenieur Rob Marshall en technisch directeur Will Courtenay naar McLaren, vertrok Jonathan Wheatley naar Audi en verruilde ontwerper Adrian Newey Red Bull voor Aston Martin. Daarnaast vertrokken teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko bij het team.

Grand Prix van Miami

Begin mei klimt Verstappen weer in zijn Red Bull voor de Grand Prix van Miami. In april werd er helemaal niet gereden omdat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden geschrapt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Verstappen staat negende in de WK-stand, ver achter Mercedes-coureur Kimi Antonelli. De eerste drie grands prix werden gedomineerd door Mercedes.