Max Verstappen ziet Red Bull vlak voor GP Japan bijzonder nieuws bekendmaken

Max Verstappen en Yuki Tsunoda maken zich gereed voor een belangrijk Formule 1-weekend. De coureurs van Red Bull rijden later deze week de GP van Japan en hopen daar een succes te boeken na de matige start van het seizoen. Hun team heeft in ieder geval één bijzondere aanpassing gedaan voor het raceweekend.

Red Bull rijdt namelijk in een speciale livery. De auto wordt omgetoverd tot een witte bolide en dat is niet voor niets. Red Bull doet dat om de samenwerking met de Japanse motorfabrikant Honda te eten. Zij werken al jarenlang samen en boekten de grootste successen.

Zo reed Verstappen met een Hondamotor naar vier wereldtitels op een rij. Teambaas Christian Horner vond het daarom toepasselijk om speciaal voor deze race de auto een likje verf te geven. "Honda heeft ons veel succes gebracht en was medeverantwoordelijk voor een van de succesvolste en dominantste periodes van Red Bull ooit. Dankzij Honda beleefden we in 2023 het succesvolste seizoen in de sport aller tijden."

The White Bull is back 🤍 pic.twitter.com/JYpV7rOYhg — Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) April 1, 2025

Falende Liam Lawson

Het is voor Red Bull te hopen dat De Witte Stier een magische uitwerking heeft op de prestaties, want de eerste twee races dit seizoen eindigden in een teleurstelling. Verstappen werd tweede in Australië en vierde in China, maar zag zijn teamgenoot Liam Lawson hopeloos falen. Hij reed tweemaal buiten de punten en werd vorige week geslachtofferd. Tsunoda neemt zijn plek in.

Tsunoda legt de lat hoog

De Japanner begint komend weeken ddus meteen met een thuiswedstrijd op het circuit van Suzuka. In aanloop naar de race legde hij de lat al meteen hoog. De 24-jarige Aziaat wil op het podium eindigen tijdens zijn debuut. Dat zou een unicum zijn, want zijn beste prestatie ooit was een zesde plaats. Dat gebeurde in zijn debuutseizoen toen hij namens AlphaTauri reed.

Vroeg op voor Formule 1

Formule 1-liefhebbers moeten vrijdag, zaterdag en zondag vroeg uit de veren. Vooral de eerste en derde vrije trainingen zijn voor de vroege vogels. De kwalificatie (zaterdag) en de race (zondag) zijn wel op redelijk aanvaardbare tijden. Check hier hoe laat je de televisie moet aanzetten.