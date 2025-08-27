Zak Brown schoof donderdagmiddag aan bij het persmoment voor de Grand Prix in Zandvoort. De teambaas van McLaren kreeg logischerwijs vragen over de Nederlanders in de Formule 1. "Ik ken de Verstappens al heel lang", zegt hij tegen onder andere Sportnieuws.nl.

Brown heeft bijvoorbeeld tegen Jos Verstappen, de 53-jarige vader van Max, geracet. Tegen zijn zoon racet hij liever niet: "Ik zou wel graag mét Max willen racen, als mijn ploeggenoot." Brown ziet het al voor zich om met hem een endurance race te doen, waar Verstappen junior ook van houdt.

"Ik ken de Verstappens al heel lang", gaat Brown verder. "Max is natuurlijk heel getalenteerd, maar ik denk dat Jos veel getalenteerder was dan de resultaten lieten zien in de Formule 1. Hij kreeg nooit echt de kans bij een topteam, maar had een coureur kunnen zijn die grands prix had kunnen winnen."

'Misschien op een dag'

Brown is momenteel de trotse teambaas van McLaren, dat fier aan kop staat bij de coureurs én constructeurs. Oscar Piastri leidt het WK-klassement met 284 punten, teamgenoot Lando Norris heeft er negen minder. Nummer drie Verstappen volgt op zeer ruime afstand: 187 punten.

Wie weet rijdt de viervoudig wereldkampioen ooit wel voor McLaren. Of wordt Brown bij een andere renstal de teambaas van Verstappen. De 53-jarige Amerikaan sluit het zelf in ieder geval niet uit om ooit met de 27-jarige topcoureur samen te werken: "Misschien op een dag, ja."

Grand Prix van Nederland

Terug naar het heden, waar Brown zijn team voorbereidt op de Grand Prix van Nederland. Het is de eerste race voor de Formule 1-coureurs na de zomervakantie van drie weken. Met de race op Zandvoort erbij staan er nog tien grands prix op het programma dit seizoen. Daarin moet het wel heel gek lopen, wil McLaren beide kampioenschappen nog uit handen geven.

Het F1-geweld begint op vrijdag in de Nederlandse kustplaats. Dan staan de eerste twee vrije trainingen op het programma. Zaterdag vindt de kwalificatie plaats, op zondag volgt de race. Lees hier op welke tijden je moet inschakelen om alles gratis én live te kunnen volgen.