Max Verstappen stapt na een lekkere zomervakantie deze week weer in zijn Formule 1-auto. De viervoudig wereldkampioen maakt zich op voor zijn thuisrace op Zandvoort. Lees hier op welke tijden je moet inschakelen om Verstappen in actie te zien tijdens de Grand Prix van Nederland.

Het belooft weer een bomvol weekend te worden op Circuit Zandvoort. Naast de Formule 1-onderdelen staan ook de Porsche Supercup en de F1 Academy op het programma. Ondertussen zijn er het hele weekend door artiesten als Mental Theo, Snelle, Kraantje Pappie en Snollebollekes om het publiek te vermaken.

Maar het racegeweld is natuurlijk het belangrijkste, en dan met name de Formule 1. Voor alle fans die geen kaartje hebben, zijn er twee opties: of nog een ticket kopen (het is nog niet uitverkocht), of inschakelen op Viaplay. Verstappen liet op zijn eigen Instagram al weten dat het voor de Nederlandse fans mogelijk is om de grand prix gratis te zien op Viaplay TV.

Onvoorspelbaar weer

De coureurs zijn op donderdag al druk in de weer met de mediadag op Zandvoort, vanaf vrijdag stappen zij in de auto. Dan staan de vrije trainingen op het programma, gevolgd door een laatste training én de kwalificatie op zaterdag en natuurlijk de race op zondag. Het is nog compleet onduidelijk wat voor weer het wordt, wat in het voordeel van Verstappen zou kunnen werken.

De Nederlander kan normaal gesproken goed omgaan met regenachtige omstandigheden. Zo'n extra voordeeltje heeft hij wel nodig, aangezien de Red Bull zeker niet de snelste auto op de baan is. McLaren is veruit de snelste en Verstappen heeft ook steeds meer moeite om Ferrari en Mercedes bij te houden.

Tijden GP Nederland F1

Vrijdag

12.30 uur - 13.30 uur: eerste vrije training

16.00 uur - 17.00 uur: tweede vrije training



Zaterdag

11.30 uur - 12.30 uur: derde vrije training

15.00 uur - 16.00 uur: kwalificatie



Zondag

15.00 uur - 17.00 uur: race

WK-stand

Verstappen (187 punten) staat derde in de WK-stand, op geruime afstand van de McLaren-coureurs. Oscar Piastri (284 punten) gaat de tweede seizoenshelft in als leider van het klassement, gevolgd op negen punten door collega Lando Norris. Mercedes-coureur George Russell zit Verstappen op de hielen, met maar 15 punten achterstand op de Nederlander.