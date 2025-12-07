Zondag 7 december 2025 wordt voor Lando Norris een dag die hij nooit meer gaat vergeten. De McLaren-coureur pakte in Abu Dhabi de wereldtitel in de Formule 1 en onttroonde daarmee Max Verstappen. Het leverde de Brit na afloop ook nog een intiem moment op met zijn beroemde vriendin.

De druk nam de afgelopen weken flink toe doordat Verstappen dankzij de diskwalificatie van Norris in Las Vegas en de tactische blunder van McLaren in Qatar het gat flink had verkleind. Hij moest in Abu Dhabi nog twaalf punten goedmaken, maar dat lukte niet. Norris hield het hoofd koel, eindigde als derde en werd daarmee met twee punten verschil wereldkampioen.

Dat zorgde direct na de race voor heel veel emotie bij de McLaren-coureur. Hij liet zijn tranen de vrije loop toen hij nog in de auto zat en ook tijdens het interview na afloop hield hij het niet droog. Hetzelfde gebeurde bij zijn familie, want zowel zijn moeder Cisca Waumann als zijn vriendin Margarida 'Magui' Corceiro waren overmand door emoties.

Intiem moment met vriendin

Norris zocht zijn familie snel na het einde van de race op en kreeg de nodige felicitaties terwijl hij ze omhelsde. Met vriendin Corceiro beleefde hij vervolgens een heel intiem moment. De twee gaven elkaar een dikke zoen.

Voor Norris de eerste als wereldkampioen in de Formule 1, maar het was zeker niet de laatste. Fotografen legden het koppel even later nog een keer zoenend op de gevoelige plaat toen ze allebei de speciale petjes voor het kampioenschap van de Brit hadden opgezet.

Beroemde vriendin

Norris en Corceiro worden al sinds vorig jaar aan elkaar gelinkt, maar pas eerder dit jaar bevestigden de twee dat ze inderdaad een relatie hebben. De Portugese dook op bij de GP van Monaco en uit de beelden rond die race bleek wel dat ze meer dan enkel vrienden zijn. Corceiro is overigens een bekende in de sportwereld, want zij had eerder een relatie met voetballer Joao Felix.

Opvolger Lewis Hamilton

Norris is pas de 35e coureur die zich wereldkampioen Formule 1 mag noemen. Hij trad op twee manieren in de voetsporen van zijn illustere landgenoot Lewis Hamilton. Norris werd de eerste Britse kampioen sinds zijn landgenoot in 2020 zijn zevende en voorlopig laatste titel pakte. Hamilton was in 2008 ook nog eens de laatste coureur die met McLaren de rijderstitel wist te winnen. Net als Norris won ook hij toen zijn eerste kampioenschap.