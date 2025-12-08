Eerst is het tijd voor vakantie, maar de blik van Max Verstappen moet alweer snel op het Formule 1-seizoen 2026. Pakt hij in het nieuwe jaar, met de nieuwe regels, wél zijn vijfde wereldtitel? Hij is alweer snel te bewonderen op het asfalt. Check hier de data waarop de coureurs en auto's weer te zien zijn.

Na een bloedstollende seizoensfinale in Abu Dhabi greep Verstappen net naast de wereldtitel. Lando Norris kroonde zich afgelopen zondag voor het eerst als wereldkampioen. Of hij die titel in 2026 kan prologeren, is nog maar de vraag. Vanaf komend seizoen wordt er met een nieuw regelement gereden. Dat betekent dat de kaarten, van welk team de beste auto heeft, weer flink door elkaar wordt gehusseld.

Wintertesten

De grootste veranderingen voor de auto's van volgend seizoen zijn dat ze kleiner, smaller en lichter zijn. Ook krijgen ze minder downforce en verdwijnt het 'inhaalsysteem' DRS. Die wordt bijvoorbeeld vervangen door een knop waarmee coureurs zelf kunnen bepalen wanneer ze in willen halen. Dat hoeft ook niet meer in bepaalde zones. Al die veranderingen betekenen dat de wintertesten van cruciaal belang zijn voor het vergaren van data.

Voor de eerste wintertest hoeven de Formule 1-fans niet super lang te wachten. Van 26 januari tot en met 30 januari kunnen de Formule 1-teams, waaronder het nieuwe team van Cadillac, voor het eerst hun nieuwe bolides testen op het circuit van Barcelona. Een nadeel voor fans is dat deze tests niet publiekelijk zijn en niet worden uitgezonden.

Maar niet getreurd, er volgen nog twee openbare testweekenden. Van 11 februari tot en met 13 februari en van 18 februari tot en met 20 februari rijden de Formule 1-auto's testrondes op het circuit van Bahrein. Deze wintertesten worden wel live uitgezonden. In Nederland heeft volgend seizoen ViaPlay weer de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport.

Gloednieuw circuit op de kalender en laatste race in Zandvoort

Het échte Formule 1-seizoen begint, net als afgelopen jaar, Down Under. Zondag 8 maart wordt de eerste grand prix in Australië verreden. De seizoensfinale vindt weer plaats in Abu Dhabi. De slotrace finisht op 6 december.

Wie verder een blik werpt op de Formule 1-kalender van 2026 ziet niet veel veranderingen. Het enige wat in het oog springt, is een race in Madrid. Tot 2035 wordt er een straatrace in de Spaanse hoofdstad georganiseerd. Deze wordt voor het eerst gereden op zondag 13 september. De race in Madrid vervangt de Italiaanse GP van Imola.

De grand prix in Zandvoort is volgend jaar ook weer van de partij. Na komend seizoen verdwijnt de Nederlandse race echter van de kalender. Nederlandse racefans kunnen in het weekend van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus voor het laatst genieten van race-actie van Verstappen in eigen land.

Onthulling uiterlijk nieuwe auto's

Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe uiterlijken voor auto's. De laatste jaren wordt de bekendmaking van de nieuwe uiterlijken met een hoop bombarie gedaan. Aan het begin van vorig seizoen organiseerde de Formule 1 zelfs een groot gala waar alle teams hun nieuwe auto's onthulden.

Het gala bleek geen succes, waardoor de renstallen komend seizoen allemaal weer appart hun nieuwe auto's onthullen. Het team van Verstappen lijkt dit circus af te gaan trappen. Donderdag 15 januari onthullen Red Bull en Racing Bulls het uiterlijk van hun 2026-auto's in de Amerikaanse stad Detroit.

Het gros van de teams heeft nog niet aangekondigd wanneer ze hun nieuwe auto's voor het eerst aan de wereld gaan tentoonstellen. Het kersverse team van Cadillac heeft dat wel. Zij gaan hun nieuwe auto op zijn Amerikaans onthullen, namelijk in een tv-commercial tijdens de rust van de Super Bowl.