Max Verstappen maakt zich op voor een grand prix in het hol van de leeuw. De Nederlandse Formule 1-coureur reist af naar Groot-Brittannië, waar concurrenten als Lando Norris en Lewis Hamilton vandaan komen. Lees hier op welke tijden je moet inschakelen om de duels tussen de kemphanen te zien.

Verstappen was twee keer de snelste op het circuit van Silverstone: in 2023 en bij de 70e verjaardag van de Formule 1 in 2020. Ondertussen won Hamilton de grand prix al liefst negen keer. Vorig jaar eindigde Verstappen nog geen twee seconden achter de Brit op de tweede plek, terwijl Hamilton in 2021 voor opschudding zorgde door de Nederlander keihard van de baan te beuken.

McLaren maakt meeste kans

Momenteel is niet Hamilton de snelste Brit op de grid, maar Norris. De McLaren-coureur won dit seizoen al drie races en staat tweede in het wereldkampioenschap, achter teamgenoot Oscar Piastri. Norris heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen: het winnen van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

De goedlachse Engelsman had ook direct een boodschap voor zijn landgenoten: fluit Piastri niet uit. De twee zijn dan concurrenten in de strijd om de titel, daarnaast zijn ze ook gewoon teamgenoten bij McLaren. Norris: "De Britse fans zijn normaal gesproken heel tolerant tegenover ons allemaal, en vooral tegenover McLaren. Dus ik hoop dat de fans in de eerste plaats iedereen omarmen en aanmoedigen."

Tijden GP Groot-Brittannië

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur - 14.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur - 18.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur - 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur



Zondag

Race: 16.00 uur - 18.00 uur

Drukke dagen voor Max Verstappen

Verstappen heeft het de afgelopen dagen maar druk. Na zijn mislukte GP in Oostenrijk - hij viel in de eerste ronde al uit door een botsing - bezocht hij de doop van zijn nichtje Hailey. Dat is de dochter van Victoria Verstappen, zijn zus. Ook Kelly Piquet en haar dochter Penelope waren daarbij aanwezig.

