Het was lange tijd onduidelijk welke coureurs het nieuwe Formule 1-team Cadillac gaan versterken, maar de kogel lijkt door de kerk. Het team dat in 2026 begint gaat waarschijnlijk in zee met twee grote namen uit de racewereld die al veelvuldig Formule 1-races hebben gewonnen.

Meerdere media melden dat het gaat om Sergio Perez en Valtteri Bottas. De twee hadden de voorbije periode geen stoeltje in de Formule 1, maar lijken deze dus weer te krijgen. Volgens onder meer RacingNews365 wordt de komst van het bekende duo deze maand nog wereldkundig.

Nieuw Formule 1-team

De nieuwe renstal slaat daarmee een grote slag. Perez en Bottas zijn gerenomeerde namen uit de racerij. Samen wonnen ze in totaal liefst 16 Grands Prix. Ook waren ze allebei als eens tweede in de WK-stand. Bottas deed dat in 2019 en 2020 achter Lewis Hamilton, Perez werd in 2023 de op een na beste coureur. Toen werd Max Verstappen uiteraard wereldkampioen.

Pijnlijk Red Bull-vertrek

Voor Perez betekent zijn nieuwe uitdaging een snelle terugkeer in de Formule 1. Hij werd eind 2024 weggestuurd bij Red Bull na tegenvallende prestaties. Waar Verstappen met overmacht kampioen werd in een niet eens zo'n geweldige auto, viel Perez door de mand. Zijn opvolgers Liam Lawson (alweer vervangen) en Yuki Tsunoda komen ten opzichte van Verstappen ook duidelijk te kort.

Bottas reed jarenlang voor Mercedes, maar zijn laatste F1-races waren voor Sauber. Daar namen ze eind 2024 afscheid van hem. Hij keerde voor 2025 terug als reservecoureur bij Mercedes en gaat volgend jaar dus voor Cadillac rijden.

Pas in 2026 in actie

Toekomstige fans van Cadillac moeten nog even geduld hebben. Het huidige Formule 1-seizoen is pas net over de helft. Volgende week wordt er weer geracet. Dan is het tijd voor de Grand Prix van Zandvoort, waar men uiteraard weer eens hoopt op een groot succes voor Max Verstappen. In de WK-stand ligt hij ver achter op de oppermachtige McLarens van WK-leider Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen staat derde in het klassement.