Mercedes-teambaas Toto Wolff hintte erop dat voormalig topcoureur Valtteri Bottas mogelijk terugkeert als vaste rijder. De Fin is sinds 2025 actief als reservecoureur bij Mercedes.

De geluiden over een comeback van de Fin gaan al langer de ronde. Zo wordt gesuggereerd dat hij bij Alpine zou kunnen instappen als vervanger van de tegenvallende Franco Colapinto. Daarnaast geldt Bottas als een serieuze kanshebber voor een stoeltje bij Cadillac, het Amerikaanse team dat volgend jaar debuteert in de Formule 1.

Mercedes-familie

Bottas was tussen 2017 en 2021 teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. Vervolgens reed hij drie seizoenen voor Alfa Romeo/Sauber, waarna hij in 2025 terugkeerde als reservecoureur bij Mercedes.

In een video van Mercedes uitte teambaas Wolff zijn respect voor Bottas. "Valtteri is al lange tijd onderdeel van de Mercedes-familie", zo begon de Oostenrijker. "Hij is een coureur die meteen het tempo kan bijbenen als een van onze vaste rijders bijvoorbeeld voedselvergiftiging oploopt. Het is geweldig dat we zo'n snelle reserve hebben."

Vaste plek

Wolff gunt zijn reservecoureur dan ook een vast stoeltje en hint daar bovendien op. "Het is duidelijk dat Valtteri een vaste plek verdient. Ik hoop dat die mogelijkheid zich voor hem voordoet. Wordt vervolgd..."

Nog meer hints

Bottas zelf hintte recentelijk ook al op een terugkeer als vaste coureur. "Ik wil terugkeren op de grid", bevestigde hij tegenover Sky Germany. "Dat is mijn doel."

De Finse coureur vervolgde met een cliffhanger: "Hopelijk weet ik deze maand al wat ik ga doen. Ik zoek een contract voor de lange termijn, maar sta ook open voor iets kortere. Er lopen momenteel gesprekken. Deze maand zal er meer duidelijkheid komen."

Valtteri Bottas

Bottas maakte in 2013 zijn debuut in de Formule 1 bij Williams. In 2017 stapte hij over naar Mercedes, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde en de ideale teamgenoot van Lewis Hamilton. Daarna kwam hij, zoals eerder benoemd, drie seizoenen uit voor Alfa Romeo/Sauber, om in 2025 terug te keren bij Mercedes als reservecoureur.